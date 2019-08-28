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В России при обрушении дома погибли люди: фото и видео руин

среда, 28 августа 2019, 10:36
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В среду, 28 августа, в российском городе Новосибирск во время реконструкции обрушилась стена одноэтажного здания: под завал попало более 10 рабочих.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Обрушение произошло в Ленинском районе Новосибирска в хозяйственном корпусе административного здания. Здание обрушилось на площади 350 квадратных метров. Под завалами находятся рабочие. По данным СК, проходил ремонт теплотрассы.

По информации спасателей, один человек погиб, еще как минимум один пострадал, а судьба восьми рабочих остается неизвестной. Ранее СМИ сообщали о двух погибших со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ ("нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"), заявил СК.

По обновленной информации, разбор завалов на месте ЧП продолжается. Из-под обломков извлекли трех пострадавших.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на среду, 28 августа, в городе Дрогобыч, Львовской области, в жилом доме произошел взрыв, в результате которого обрушился один подъезд.

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