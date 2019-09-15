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В России прогремел мощный взрыв в многоэтажке: появились рассказ очевидцев и видео с места

воскресенье, 15 сентября 2019, 15:26
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В воскресенье, 15 сентября, в российском Красноярске произошел взрыв в мусоропроводе жилого дома.

Об этом сообщает "ТВК Красноярск".

Жильцы дома на улице Аральская, 14 рассказали о том, что взрывом выбило окна на первых этажах дома, а также повредило припаркованные рядом машины.

"Был такой сильный хлопок. Затрясло дом, даже наш второй подъезд − все будто подпрыгнули. Окна затряслись, ужасно дети напугались. Нас никак не эвакуировали − мы сами выбежали, у меня машина пострадала. Начала делать опись. Запах? Был какой-то, знаете, как проводкой что-ли пахло", – говорит одна из жительниц пострадавшего дома.

"А я в окно с балкона смотрела, знаете, дым шел сверху. Видимо, с мусорки и наверх. Но он быстро прошел. Черный прямо. Раз − и все. Там где выбило окна, говорят, какая-то гостиница была", – рассказывает другая свидетельница инцидента.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в курортном городе Приморск Запорожской области прогремел взрыв, в результате которого загорелась электроподстанция.

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