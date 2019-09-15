Вечная поза: всю мощь российской армии показали одним фото

В сети реалистичным фото показали всю суть армии России.

Соответствующий снимок опубликован в Facebook-аккаунте Роисся24.

"С добрым утром!" – говорится в подписи к снимку, на котором можно увидеть женщин в военной форме, ползающих на коленях.

"Обслуга димона наутро после его дня рождения и бодяжной самогонки", "Боже, как красиво!", "Вечная поза России", "Ведь пять их было, пять девчат. И не прошли вы, не прошли", "Они живут там, спят на сцене, едят, моются, чтобы с первыми лучиками солнца сразу начать реконструкцию боя", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети одним фото показали всю суть путинской России.

Также в сети еще одним фото показали всю суть России.