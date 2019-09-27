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Сурков отличился интересным признанием про экс-главаря ДНР, ставшего чиновником в России

пятница, 27 сентября 2019, 13:20
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Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что чиновники оккупационных администраций на удерживаемой боевиками и российской армией части Донбасса являются "ценными кадрами" в России.

Таким образом он прокомментировал назначение в администрацию города Элисты в Калмыкии (РФ) бывшего главаря боевиков ДНР Дмитрия Трапезникова, передает блогер NecroMancerна своей странице в Twitter.

Блогер сослался также на критическое заявление о назначении другого лидера боевиков – Игоря Безлера. Тот отметил, что Трапезников в качестве ставленника Суркова не единожды избегал ответственности за хищения во время работы на оккупированных территориях Украины.

"Не сомневаюсь, что и в Калмыкии вы будете воровать так же эффективно и с такой же пользой", - прокомментировал Безлер слова Суркова.

Также он указал на детали из биографии нынешнего российского чиновника – якобы, что тот был уволен из холдинга украинского олигарха Рината Ахметова из-за махинаций, а затем из-за той же "деятельности" - из благотворительного фонда.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что окружение главаря боевиков так называемой ДНР Дениса Пушилина придумало ему новую кличку, связанную с его резким набором веса после прихода во власть "республики".

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