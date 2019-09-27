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В России молодая няня жестоко убила младенца: видео с убийцей и детали трагедии

пятница, 27 сентября 2019, 10:58
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В Тюменской области России 23-летняя девушка, Виктория Айметдинова, подозревается в том, что она похитила и убила 6-месячного ребенка, за которым присматривала.

Об этом сообщает 360.tv.

"24 сентября 2019 года в дневное время подозреваемая, которая по просьбе родителей присматривала за младенцем в доме по улице Северной города Заводоуковска, решила его похитить. С этой целью она около 12:00 собрала ребенка и пошла в лес, который расположен за домом. Находясь в лесу, около 13:00 она убила ребенка", – сообщили в Следственном комитете РФ.

Как отмечается, похищение произошло, когда родители ребенка были на похоронах. При задержании подозреваемой, у нее обнаружили пакет с телом ребенка. Младенца задушили, а затем сожгли.

Родственники погибшего ребенка рассказали, что знали девушку несколько лет — она почти три года встречалась со старшим братом убитого ею младенца. При этом, как стало известно, у Айметдиновой ранее уже были судимости: за насилие в отношении представителя власти — пьяная напала на полицейского, и за избиение несовершеннолетней — тоже под действием алкоголя.

Незадолго до убийства девушка оставила на своей странице в социальной сети "Вконтакте" несколько странных записей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Волыни женщина-военнослужащий закопала во дворе свою новорожденную девочку.

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