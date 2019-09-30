Вернем Крым Украине: россияне внезапно "пришли в себя", фото

В разных городах России появились неожиданные лозунги о возвращении аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса в состав территории Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода, публикуя фото.

Так, на въезде в город Тосно Ленинградской области неизвестные оставили призыв "Вернем Крым Украине", а на стелле города Псков появилась надпись: "Крым не наш".

А в Санкт-Петербурге на жилом доме по адресу 1-й Рабфаковский переулок, корпус 5 неизвестные написали "Хватит умирать за Донбасс".

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой российского МИД Сергеем Лавровым подготовку новой встречи в Нормандском формате об урегулировании конфликта на Донбассе.

Также стало известно, что в оккупированном Крыму уничтожают озера из-за нехватки воды.