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Калмыкобандеровцы: в России заговорили по-украински, протестуя против ДНР-овца во власти, видео

пятница, 04 октября 2019, 01:15
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В городе Элиста, Калмыкия, РФ прошел протест против назначения бывшего главаря ДНР Дмитрия Трапезникова в городскую власть, где местные жители заговорили на украинском языке.

Об этом у себя в Twitter сообщил блогер "25 ЕС EU UA НАТО USA".

Так, в видео, выложенном в открытый доступ, видно, как мужчина калмыцкого происхождения проводит параллели между Калмыкией и Донбассом, утверждая, что Трапезников уничтожал украинский язык на оккупированной территории Украины и теперь будет делать то же самое с калмыцким в Элисте. Следует отметить, что большую часть своего заявления активист произнес на чистом украинском языке практически без ошибок, после чего перевел свое обращение на русский.

"Элиста, Калмыкия, РФ. Местные жители обратились на украинском языке к ("чиновнику" ДНР) "трапезнику" - уезжай отсюда. Уровень поддержки на РФ (ДНР) и образований - 150%", - сообщил он.

Пользователи в комментариях к публикации одобрительно высказались о поступке калмыцкого активиста и отметили, что пробуждение национального сознания у малых народов может быть знаком распада РФ.

Как сообщал "Апостроф", после назначения в администрацию города Элисты в Калмыкии (РФ) бывшего главаря боевиков ДНР Дмитрия Трапезникова помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что чиновники оккупационных администраций Донбасса являются "ценными кадрами" в России. В то же время экс-соратники Трапезникова заявили, что тот был уволен из холдинга украинского олигарха Рината Ахметова из-за махинаций, а затем из-за той же "деятельности" - из благотворительного фонда.

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