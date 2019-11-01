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В России произошло опасное ЧП с пассажирским Superjet: что известно

пятница, 01 ноября 2019, 17:24
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В небе над Тюменью (Россия) произошло серьезное ЧП с самолетом, направлявшимся из Тюмени в Санкт-Петербург.

Об этом сообщают в соцсетях.

Изначально сообщалось, что у самолета отказал левый двигатель, в связи с чем было принято решение выработать топливо и совершить экстренную посадку. После появилось уточнение, что двигатель все же работает, но экипаж сообщает о постоянных неполадках с ним.

Предварительно известно, что на борту самолета находились 87 человек, среди которых шесть членов экипажа.

Также известно, что на борту самолета SSJ 100 было 10 тонн топлива, которое пришлось выработать для безопасной посадки. В общей сложности, чтобы приземлиться в Тюмени, SSJ 100 потратил более 2 часов.

После этого СМИ сообщили о его успешной посадке.

Как сообщалось, ранее в России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом Boeing-767 в Барнауле.

Кроме того, 4 октября в Украине потерпел крушение Ан-12. В результате аварии погибли пять человек. Про все подробности ЧП читайте в материале "Апострофа": Катастрофа Ан-12 под Львовом: фото, видео и все подробности трагедии.

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