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Жуткое ДТП с автобусом в России: появились видео спасения людей и список пострадавших

воскресенье, 01 декабря 2019, 12:54
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Во время спасательной операции в Забайкалье (Российская Федерация) по извлечению пассажиров из автобуса Сретенск – Чита, который 1 декабря упал с моста в реку в Куэнгу, очевидцы радовались каждому спасенному человеку.

Кадры спасательной операции опубликованы в сети.

"Все, молодцы, вытащили!" - слышно на записи возгласы очевидцев, которые наблюдали за спасением пассажиров рейсового автобуса.


Как сообщают российские СМИ, пострадавших развозят по больницам в ближайших населенных пунктах - Шилка и Нерчинск. В Telegram-канале Mash опубликован список из 12 госпитализированных, у которых травмы различной тяжести.

По последним данным, в аварии с автобусом пострадал 21 человек. Все они госпитализированы. Тяжело раненых вертолетом доставляют в Читу.

Автобус спасателям удалось поставить на колеса.


Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как сообщал "Апостроф", внутри автобуса KIA Grandbird находится еще около 30 пассажиров. Живы ли люди - неизвестно.

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