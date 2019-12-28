Бездомного Санту уносят копы: в России ярким видео передали "привет" Бэнкси

В России создали свою версию знаменитого рождественского видео британского художника Бэнкси с бездомным.
Об этом сообщает FTP в Telegram.
Российская арт-группа Явь создала оммаж Бэнкси, в российской версии повозку "Санты" тянут не сказочные животные, а полицейские машины.
Бездомного оснастили угрожающим пластиковым стаканчиком.
В оригинальном видео Бэнкси, бездомный, который ложится на лавку у оживленной автомобильной дороги. Потом зритель видит, что лавка подобна саням Санта-Клауса, которую несут олени, нарисованные Бэнкси на кирпичной стене.
Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото новых работ известного британского андерграундного художника стрит-арта, режиссера и политического активиста Бэнкси в Париже.