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Бездомного Санту уносят копы: в России ярким видео передали "привет" Бэнкси

суббота, 28 декабря 2019, 02:18
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В России создали свою версию знаменитого рождественского видео британского художника Бэнкси с бездомным.

Об этом сообщает FTP в Telegram.

Российская арт-группа Явь создала оммаж Бэнкси, в российской версии повозку "Санты" тянут не сказочные животные, а полицейские машины.

Бездомного оснастили угрожающим пластиковым стаканчиком.

В оригинальном видео Бэнкси, бездомный, который ложится на лавку у оживленной автомобильной дороги. Потом зритель видит, что лавка подобна саням Санта-Клауса, которую несут олени, нарисованные Бэнкси на кирпичной стене.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото новых работ известного британского андерграундного художника стрит-арта, режиссера и политического активиста Бэнкси в Париже.

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