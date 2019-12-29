Известный финансист поставил России смертельный диагноз

Известный российский блогер и финансист Слава Рабинович заявил, что в России демонтированы не только важнейшие институты демократии, но и само государство.

Об этом он сказал в интервью "Апострофу".

"Нет демократии - это было бы полбеды. В России демонтировано само государство. Ведь как должно быть устроено государство под названием "Российская Федерация"? Во-первых, оно должно быть федерацией, но федерация и федерализм в РФ уничтожены, демонтированы Путиным и его ОПГ. Во-вторых, по Конституции в РФ должны быть три независимые друг от друга ветви власти. Они не только не независимые, их просто не существует – они демонтированы Путиным и его ОПГ. В России нет судебной ветви власти – это не суд, не судебная система. Нет законодательной власти – это не парламент. Нет исполнительной власти – это не правительство. Нет главы государства – это не президент. Нет неофициальной "четвёртой" ветви власти – независимых СМИ. Ветвей власти в России не существует, они все демонтированы и уничтожены", - сказал Рабинович.

Он также отметил, что в РФ демонтированы и уничтожены два важнейших института демократии – институт свободных, демократических, честных и справедливых выборов и институт мирной сменяемости власти.

"Итак, итог: конституционных ветвей власти нет, независимых СМИ нет, главных институтов демократии – выборов и сменяемости власти – тоже нет. Государства нет. Государство демонтировано и уничтожено именно Путиным и его ОПГ. А значит, уничтожены и все механизмы прогнозирования. И у нас нет этих механизмов прогнозирования не потому, что мы их не знаем, а потому, что их именно уничтожили эти бандиты, незаконно захватившие и противоправно удерживающие власть – бандиты путинской ОПГ. Это они виноваты в демонтаже государства и отсутствии механизмов любого прогнозирования.

Единственное, что виднеется на горизонте – это экспоненциально ускоряющаяся деградация того, что осталось от России – во всем. К сожалению, происходит и ускоряется такая деградация и самого главного – человеческого капитала.

Это, рано или поздно, через какие-то неожиданные события или более плавно, приведёт к катастрофе, за горизонтом которой ничего не видно. Мы не знаем, что на самом деле будет после катастрофы. Но можем предположить, с большой вероятностью, что Россия развалится, в очередной раз в своей истории. С кратным, очень кратным снижением уровня жизни спящего сегодня большинства народонаселения", - сказал блогер.

Подробнее читайте в интервью: Путин прольет моря крови молодых россиян, прежде чем откажется от власти - Слава Рабинович.