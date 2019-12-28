Путин прольет моря крови молодых россиян, прежде чем откажется от власти - Слава Рабинович

В следующем году Россия начнет с ускорением приближаться к катастрофе и распаду, сопровождаемому массовым кровопролитием. Будут нарастать протестные настроения, и их основным двигателем станет молодое поколение россиян. Путин, который все больше смахивает на неадекватного военного пенсионера, будет продолжать агрессивную политику, хотя значительных успехов российский обронпром так и не добьется. Большим ударом по российской экономике станет прогнозируемая на 2020 год рецессия. Такие прогнозы дал "Апострофу" российский блогер и финансист СЛАВА РАБИНОВИЧ.

- Перед Новым годом принято планировать, строить прогнозы. Какие самые важные события в жизни России - успешные или провальные - вы видите в следующем году?

- В нормальном государстве, живущем по принципам демократии (хоть какой-нибудь демократии) есть механизмы прогнозирования. Например, мы можем оценивать сценарии с Brexit в Великобритании и президентские выборы в США в 2020 году на основании большого количества анализируемой информации, которая является публичной, достоверной, и в рамках тех механизмов "от сих до сих", которые, как мы знаем, сдвинуть или невозможно, или чрезвычайно трудно. В России же эти механизмы демонтированы. Нет демократии - это было бы полбеды. В России демонтировано само государство.

Ведь как должно быть устроено государство под названием "Российская Федерация"? Во-первых, оно должно быть федерацией, но федерация и федерализм в РФ уничтожены, демонтированы Путиным и его ОПГ. Во-вторых, по Конституции в РФ должны быть три независимые друг от друга ветви власти. Они не только не независимые, их просто не существует – они демонтированы Путиным и его ОПГ. В России нет судебной ветви власти – это не суд, не судебная система. Нет законодательной власти – это не парламент. Нет исполнительной власти – это не правительство. Нет главы государства – это не президент. Нет неофициальной "четвёртой" ветви власти – независимых СМИ. Ветвей власти в России не существует, они все демонтированы и уничтожены.

Демонтированы и уничтожены и два важнейших института демократии, тоже обязательные, по нашей же Конституции – это институт свободных, демократических, честных и справедливых выборов, и институт мирной (подчёркиваю - мирной!) сменяемости власти.

Итак, итог: конституционных ветвей власти нет, независимых СМИ нет, главных институтов демократии – выборов и сменяемости власти – тоже нет. Государства нет. Государство демонтировано и уничтожено именно Путиным и его ОПГ. А значит, уничтожены и все механизмы прогнозирования. И у нас нет этих механизмов прогнозирования не потому, что мы их не знаем, а потому, что их именно уничтожили эти бандиты, незаконно захватившие и противоправно удерживающие власть – бандиты путинской ОПГ. Это они виноваты в демонтаже государства и отсутствии механизмов любого прогнозирования.

Единственное, что виднеется на горизонте – это экспоненциально ускоряющаяся деградация того, что осталось от России – во всем. К сожалению, происходит и ускоряется такая деградация и самого главного – человеческого капитала.

Это, рано или поздно, через какие-то неожиданные события или более плавно, приведёт к катастрофе, за горизонтом которой ничего не видно. Мы не знаем, что на самом деле будет после катастрофы. Но можем предположить, с большой вероятностью, что Россия развалится, в очередной раз в своей истории. С кратным, очень кратным снижением уровня жизни спящего сегодня большинства народонаселения.

- Эта, как вы выразились, "катастрофа" случится в следующем году?

- Это не прогноз на следующий год. Я обозначил лишь путь к этому, который в следующем году будет явно продолжен, с ускорением.

- Будет ли в России возрастать протестное движение и по какому поводу?

- Это исключение из того немногого, что мы знаем точно. Да, будет. И не только потому, например, что в центре города Клин, сателлита Москвы, дети падают в обморок от зловонных газов, наполняющих город при направлении ветра, дующего от близлежащей монструозной свалки местного, подмосковного и московского мусора. Просто потому, что Путин и его ОПГ решили не только остановить время, но повернуть его вспять. Это не удавалось еще сделать ни одному узурпатору власти, ни одному диктатору – на каком-либо длительном отрезке истории, и особенно – в современную эпоху постоянно ускоряющегося, из-за технического прогресса, времени. Можно лишить нормальной жизни одно или два поколения. Третье, во-первых, не позволит диктатору это делать с собой дальше, и, во-вторых, не простит предыдущим двум за то, что они позволили.

Мы сейчас вышли в эпоху третьего поколения, которое точно сметет поколение гэбэшных гопников, вылупившихся из гремучей смеси питерских подворотен и Высшей школы КГБ 1970-х. Проблема в том, что у этих гэбэшных гопников есть слишком много чего терять, и поэтому, я уверен, они не уйдут так просто, а будут готовы пролить реки, моря крови, прежде чем условному третьему поколению удастся оттащить их от незаконно удерживаемой власти. Предстоит завоевать свободу от этой оккупационной ОПГ - ее никто просто так не подарит.

- Знаю вашу непримиримую позицию относительно власти. Но все же, будут ли успешными попытки примирения Украины и России по поводу аннексии Крыма и войны на Донбассе, которые делаются сейчас?

- При Путине и его ОПГ во главе демонтированного государства под бывшим названием "РФ"? Нет, при них этого произойти точно не может. А через лет 40-50 отношения между Украиной и тем, что останется от России, будут примерно такими же, как уже много десятилетий, например, между Великобританией и ФРГ.

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- Во время итоговой пресс-конференции Путин пригласил якобы журналистов из так называемых ЛНР и ДНР, но все же слова им не дали. О чем это свидетельствует?

- Примерно о том же – официально не признаем независимыми, но поддерживаем очаг нестабильности, хаоса и гниения. Этим можно заниматься условно бесконечно, чтобы условно бесконечно долго вредить Украине. Но до тех пор, пока Украина не окрепнет экономически и в военном отношении, и пока сегодняшняя путинская Россия не прекратит свое существование в качестве демонтированного государства-трупа.

- А о Крыме не говорили вообще - за исключением упоминания об открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Почему не говорили о его проблемах? Крыма стыдятся? Его замалчивают? Игнорируют? Проблемы Крыма не актуальны?

- Зачем поднимать проблемы Крыма на таком традиционном шоу, которое выродилось в то, что Вася Обломов много лет назад назвал "УГ"? Чтобы телевизионное народонаселение начало о чем-то догадываться, складывать 2+2? Останкинская игла существует не для того, чтобы таким образом будоражить мозг. Она изобретена для усыпления мозга – при усыпленном мозге из России можно качать не только нефть, но и самих людей, которые тоже превращены в "новую нефть".

- Сейчас Запад ищет пути помириться с Путиным, найти какие-то компромиссы. Да и Россия тоже, вроде как не против – для снятия санкций, например. Как думаете, Путин будет поддерживать свою агрессивную внешнюю политику и вмешиваться в дела других стран? Или он уже наигрался?

- Вы шутите? Вы следите за тем, чем сейчас бредит Путин, особенно на протяжении последних 2-3 недель? Этот типичный военный пенсионер мог бы вызывать просто улыбку, когда пытается рассуждать на темы мировой истории и роли разных событий и личностей. Такие рассуждения – это "перетереть" с такими же военными пенсионерами, необразованными и невежественными (коих из них подавляющее большинство, об исключениях я сейчас не говорю). И эти рассуждения порой тянут не только на "лавочку" или "забивать козла", но порой на "Канатчикову дачу" в Москве или на "Пряжку" в Питере (известные психиатрические лечебницы в России. Первая известна по песни Владимира Высоцкого. Обиходное название второй связано с речкой Пряжка, у истоков которой стоит здание, – "Апостроф").

И все это было бы забавно и даже "улыбало" бы, если бы этот персонаж не являлся реальным диктатором, ключевым образом влияющим на судьбы сотен миллионов людей (без преувеличения!), и имеющим, кроме всего, в своем распоряжении, второй по величине в мире ядерный арсенал. Мир сильно недооценивает этого недонаполеона, именно с точки зрения того вреда, который он уже принес, и который еще может принести.

- Вооружение Россия часто создает больше для пиара, например, как упавший самолет. Будет ли Россия и дальше иметь злобный, но неудачливый вид?

- В путинское безвременье тотальной деградации все, о чем вы спрашиваете, будет только нарастать. А что, может быть как-то по-другому? На основании чего? Прорыва или вставания с колен?

- Удастся ли в 2020 году России интегрировать в себя Беларусь или хотя бы стать ближе к этому?

- Я не знаю, что они там объявят "народам", и что назовут "интеграцией", но, боюсь, в 2020 году любая такая хрень уже не канает, выражаясь почти что их языком. Как отнесутся наиболее граждански активные слои населения – те части населения, которые можно назвать народом или нацией, в обеих странах – к очередной внутриполитической мега-афере, ради которой затевается новый незаконный огромный геополитический трюк? "Собиратель земель русских" (обиратель Емель русских) - под эту мантру он собирается продолжать узурпировать власть до гроба, потому что другого выхода лично у него нет. А нас он держит в качестве заложников. Так он собирается еще и граждан Беларуси в заложники взять… Нам всем надо помнить: все, что выгодно этому преступнику, невыгодно (мягко выражаясь) нам, и наоборот.

- Какие еще месседжи вы услышали во время пресс-конференции Путина? Какие интересные особенности заметили? О чем они свидетельствуют?

- О растущей неадекватности типичного военного пенсионера (как типажа), случайным образом оказавшегося у власти, и сумевшего узурпировать ее на следующие 20 лет. Больше ничего я там не услышал.

- Говорят, следующий год будет годом рецессии. Верите ли вы в это? Какие отрасли в России больше всего пострадают от будущего кризиса?

- Рецессия может наступить и в следующем году, и в последующем и т.д. – если б знать заранее, то можно было бы стать мультимиллиардером. Рецессия рецессии – рознь. Глобальная рецессия 2008-2009 годов была именно глобальной, чего не бывало до этого в течение 60 лет. Вероятность именно глобальной рецессии в скором времени, конечно, гораздо ниже, чем какой-либо локальной. И, тем не менее, тот экономический рост, сопровождающийся "бычьим рынком" с 2009 года, уже побил многие исторические рекорды. Например, по продолжительности и по степени роста американского фондового рынка, по отсутствию серьезных и глубоких коррекций рынка за все это время.

Но вечного поступательного экономического роста в капиталистической экономике не бывает из-за появляющихся дисбалансов в разных частях экономики и финансового рынка. Рецессии и финансовые кризисы призваны эти дисбалансы "протыкать", саморегулировать и самоисправлять.

Так будет и в этот раз – как это всегда было в истории. А что будет при этом с российской экономикой? Тут все очень просто. Во время глобальной рецессии 2008-2009 годов мировая экономика упала, в среднем, на 3%. А Россия – на 8-9%, в падении своего ВВП, показав наихудший результат не только среди стран BRICS, но и среди почти что всех развивающихся стран. Думаете, Россия в 2020 году экономически более устойчива, чем тогда? Ха-ха-ха.