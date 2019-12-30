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Грузовик снес бабушку с детьми: момент жуткого смертельного ДТП в России попал на видео

понедельник, 30 декабря 2019, 17:31
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В России, в Люберцах, произошло жуткое ДТП, в результате которого грузовик переехал пенсионерку с двумя детьми.

Об этом сообщается в Telegram-канале "LIFE SHOT".

"КамАЗ задавил 5-летнюю девочку в Люберцах. Грузовик протаранил ее вместе с бабушкой и маленькой сестрой прямо на пешеходном переходе", - говорится в подписи к кадрам.

На видео видно, как многотонная машина накрывает своим весом женщину, ее старшую внучку и сминает коляску, в которой лежит новорожденная.

"Малышка, ей всего полтора месяца, сейчас в тяжелом состоянии в больнице", - добавляют в Telegram-канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее, 1 декабря, в Забайкальском крае (РФ) при падении рейсового автобуса "Сретенск-Чита" с моста в реку Куэнгу погибли 19 человек.

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