RU  UA  EN

среда, 15 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

15 января

16:56
Уморилась, бедняжка: "слугу народа" сняли на фото за увлекательным занятием в Раде
16:49
Тоня Матвиенко показала, как подросла их с Арсеном Мирзояном дочь: милое фото
16:20
Довольная Меган Маркл появилась на публике после шумихи в королевстве - нет, не за стойкой МакДональдз
15:36
Так горяча: жена MONATIK’а показала фигуру в купальнике, и фанаты в восторге
15:36
Создали рабочую группу ОПЗЖ и СН: Рабинович рассказал о новом шаге по земельной реформе в Раде
15:22
Зеленский обсудил с Меркель обмен пленными и авиакатастрофу в Иране: подробности
15:19
Нардепов в Раде поймали за интересным занятием: эксклюзивное фото
14:44
Шо, опять? Сеть повеселила очередная новость о Богдане
14:36
Не теряет времени: сеть повеселило забавное видео с нардепом в Раде
14:31
Дэниел Крейг подшутил над образом Джеймса Бонда в забавном рекламном ролике
14:16
Украинский канал проведет трансляцию церемонии Оскар-2020: где и когда смотреть
13:55
В сети появилось смешное фото Кендалл Дженнер: как красавица-модель выглядела в детстве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Просто так не уйдет? В заявление Путина о смене власти в России заметили тревожную деталь

среда, 15 января 2020, 16:06
переглянути новину українською

Предложение об изменении Конституции РФ, высказанное российским президентом Владимиром Путиным в ежегодном послании Совету Федерации, может помочь ему сохранить высшую должность в государстве.

На этот нюанс обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк в своем Telegram-канале.

"Путин согласился, что нельзя занимать должность президента РФ более двух сроков подряд, но предложил закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета. Пока не ясны полномочия этого органа, но они могут быть безграничны, и де-факто сохранить власть в руках ВВП", - заметил журналист.

Таким образом, считает он, через учреждение новой должности председателя или главы Госсовета Путин решит проблему, как остаться при власти после президентских выборов в России, которые намечены на 2024 год.

Как сообщал "Апостроф", правительство РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Путин прольет моря крови молодых россиян, прежде чем откажется от власти - Слава Рабинович

Откуда на Донбассе танки: Путин об Украине и не только

Есть самый эффективный способ решить проблему оккупации Донбасса и Крыма - Константин Боровой

Карт-бланш на войну: Путин демонстрирует, что его не остановить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: