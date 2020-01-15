Просто так не уйдет? В заявление Путина о смене власти в России заметили тревожную деталь

Предложение об изменении Конституции РФ, высказанное российским президентом Владимиром Путиным в ежегодном послании Совету Федерации, может помочь ему сохранить высшую должность в государстве.

На этот нюанс обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк в своем Telegram-канале.

"Путин согласился, что нельзя занимать должность президента РФ более двух сроков подряд, но предложил закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета. Пока не ясны полномочия этого органа, но они могут быть безграничны, и де-факто сохранить власть в руках ВВП", - заметил журналист.

Таким образом, считает он, через учреждение новой должности председателя или главы Госсовета Путин решит проблему, как остаться при власти после президентских выборов в России, которые намечены на 2024 год.

Как сообщал "Апостроф", правительство РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку.