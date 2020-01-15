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Путин нашел замену Медведеву: фото и биография нового премьера РФ

среда, 15 января 2020, 18:24
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Новым премьер-министром России вместо подавшего в отставку в составе всего правительства Дмитрия Медведева станет глава Федеральной налоговой системы (ФНС) РФ Михаил Мишустин, кандидатуру которого на должность главы правительства предложил президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сказано в сообщении, Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять должность премьер-министра. Глава ФНС согласился принять это предложение.

Госдума рассмотрит назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра в четверг, 16 января.

Известно, что Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности "системы автоматизированного проектирования" в 1989 году.

С 1992 по 1995 год был директором тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба. В 1995 году стал заместителем гендиректора и председателем правления Клуба.

В августе 1998 года Мишустин был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 по март 2004 года являлся заместителем Министра Российской Федерации по налогам и сборам.

С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года стал президентом группы компаний UFG ("ОФГ Инвест").

6 апреля 2010 года получил должность руководителя Федеральной налоговой службы.

Доктор экономических наук. Действительный государственный советник РФ I класса.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Совету Федерации: среди главных тезисов были предложения об изменении Конституции РФ.

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