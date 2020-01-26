В Москве из отеля госпитализировали граждан Китая: подозревают коронавирус

25 января в Войковском районе Москвы, столицы России, куда уже успел добраться коронавирус, из гостиницы в больницу госпитализировали семерых граждан Китая с подозрением на это смертельное заболевание.

Об этом пишут российские СМИ.

Они приехали в Москву в составе туристической группы из 20 человек. Внезапно почувствовали себя плохо - пожаловались на высокую температуру, лихорадку и головную боль.

Туристов поместили в инфекционное отделение ближайшей больницы. Сейчас медики проводят все необходимые исследования, чтобы убедиться, что имеют дело именно с атипичной пневмонией.

Между тем другие туристы, поселившиеся в гостинице "Арт Москва Войковская", чувствуют себя хорошо. Отель работает в обычном режиме.

Как писал "Апостроф" ранее, опасный коронавирус из Китая, который добрался уже и до России, 22 января уложил на больничную койку еще двух человек в Санкт-Петербурге. Оба мужчины прилетели в аэропорт Пулково из Китая. Один из больных проживает в КНР постоянно. Он почувствовал себя плохо еще в самолете и после приземления пришел в медпункт с жалобами на высокую температуру.