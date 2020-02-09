В России произошло серьезное ЧП при посадке пассажирского самолета, фото и видео

В воскресенье, 9 февраля, в России у пассажирского самолета авиакомпании UTair сломались шасси при заходе на посадку.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел в Республике Коми, в аэропорту города Усинск. Лайнер ударился о землю и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В нем находилось 100 человек.

Пассажиров пришлось спускать по надувным трапам, никто из них, как сообщается, не пострадал. Некоторым, по словам очевидцев, пришлось спрыгивать прямо на крылья самолета.

"Во время посадки в Усинске самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и получил повреждения", – рассказал агентству источник.





Как ранее сообщал "Апостроф", в аэропорту Стамбула пассажирский самолет Boeing 737-800 (TC-IZK) авиакомпании Pegasus выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.