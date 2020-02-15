Девушка в России чудом выжила после смертельного прыжка: опубликовано видео

В Москве на станции метро "Ленинский проспект" 28-летняя девушка бросилась под прибывающий поезд и отделалась легкими ушибами.

Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале Mash.

В сопутствующем сообщении сказано, что 28-летняя Ольга М. решила расстаться с жизнью на станции "Ленинский проспект". Однако, свести счеты с жизнью ей не удалось.





"Прыжок под прибывающий поезд оказался идеальным по исполнению: девушка чётко попала между колёсами и получила всего лишь пару ушибов… Второй день рождения выглядит именно так", - сказано в подписи к видео.

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