RU  UA  EN

суббота, 15 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 февраля

15:29
Девушка в России чудом выжила после смертельного прыжка: опубликовано видео
14:08
Замкнулась в себе, не хотела петь: сестра Софии Ротару рассказала, как певица пережила смерть мужа Lime
13:34
В Европе зафиксировали первую смерть от китайского коронавируса
13:08
Победитель шоу "Зважені та щасливі" закрутил роман с участницей "Холостяка": фото пары Lime
12:00
Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020: трансляция и подробности онлайн Lime
11:56
Били, унижали и плевали в сок: MELOVIN рассказал о жесткой травле в школе Lime
10:12
Тина Кароль сделала фото в одном белье - вышло очень секси Lime
08:50
Обострение между Россией и Беларусью: Лукашенко пригрозил Кремлю неожиданным шагом
07:56
Салат из печени трески и свежих овощей - вкусный рецепт для разнообразия Lime
07:43
В жутком пожаре погибли 15 детей: подробности дикой трагедий
02:09
"Золотые" маски и карантин: в Гонконге рассказали, как коронавирус "перевернул" обычную жизнь

14 февраля

22:54
Два раза в одну цель: в Сирии потерпел крушение вертолет сил Асада
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Девушка в России чудом выжила после смертельного прыжка: опубликовано видео

суббота, 15 февраля 2020, 15:29
переглянути новину українською

В Москве на станции метро "Ленинский проспект" 28-летняя девушка бросилась под прибывающий поезд и отделалась легкими ушибами.

Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале Mash.

В сопутствующем сообщении сказано, что 28-летняя Ольга М. решила расстаться с жизнью на станции "Ленинский проспект". Однако, свести счеты с жизнью ей не удалось.


"Прыжок под прибывающий поезд оказался идеальным по исполнению: девушка чётко попала между колёсами и получила всего лишь пару ушибов… Второй день рождения выглядит именно так", - сказано в подписи к видео.

Как сообщал "Апостроф", в России экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил жизнь самоубийством прямо в зале заседания суда после вынесения приговора по делу о вымогательстве.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Путин поставил Козака, чтобы он закончил присоединение Украины - Андрей Пионтковский

Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти

Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

Майдан в "карманной республике" Путина: почему Кремль слил своего "президента"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: