Кровавая развязка неизбежна: полковник ФСБ описал масштабную бойню и конец режима Путина

Так называемое дело "Сети", в рамках которого в России дали крупные сроки ряду активистов, свидетельствует о том, что режим Владимира Путина ужесточает репрессии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на материал "Obozrevatel".

Полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков рассказал изданию о том, что дело "Сети" – сфальсифицировано, а к осужденным применялись пытки.

"Самое страшное, что средний срок, который получил каждый из семи осужденных – это 12 лет и 4 месяца. Таких сроков в России не дают даже за тяжкие преступления. Это говорит о том, что режим только ужесточает ситуацию и обрушивает свои репрессии на тех, кто против него, и кто представляет хоть какую-то гипотетическую опасность", – считает Гудков.

По его словам, фигурантов дела наказали показательно, чтобы дать пример для остальных противников режима.

"Моральный уровень режима упал до плинтуса и будет падать дальше, скоро его все будут просто ненавидеть. Все видят несправедливость, жестокость, расправы над невинными, и в конечном итоге это приведет к серьезнейшему противостоянию. Путин и его группировка избрала путь – держаться до последнего, опираться на силу, жестокость, бесправие и произвол. Это очень опасный путь как для самого Путина, так и для 145 миллионов россиян", – говорит полковник в отставке.

Гудков прогнозирует дальнейшее развитие ситуации по негативному сценарию. Он утверждает, что сейчас режим Путина перешел на "секторальные" репрессии.

"Все идет к массовым репрессиям и теперь ключевой вопрос: а будет ли власть стрелять в народ… Думаю, что да. Другими способами они народ в стойле не удержат. Все уже подготовлено: законодательство изменено, права силовых служб при применении боевого оружия расширены, суды готовы к штамповке приговоров. Власть готовится стрелять в народ и рано или поздно это произойдет. Вот тогда никакой мирной трансформации власти в России не будет… Русский народ не выходит на разум, он выходит на эмоциях. На эмоции с расстрелом могут выйти миллионы", – резюмировал Гудков.

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