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"Последний рывок" Кремля: в Украине указали на интересный момент с интервью Суркова

среда, 26 февраля 2020, 18:45
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Владислав Сурков, давший недавно интервью, был уволен с должности помощника президента РФ в связи с тем, что провалил работу по Украине.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Есть в технике такой термин: "финализация процесса", который означает его фактическое окончание, чаще всего с чисткой не нужного мусора в данных. Судя по всему, Суркова именно "финализировали", а его интервью, заметьте, не серьезному СМИ, а своему же бывшему многолетнему подчиненному это некое "подведение итогов". В каком смысле? Минимизировать или иными словами показать, что работа по Украине провалена не из-за него лично, ну и планов на будущее "нарисовать" немерено, такое в России любят и умеют, а что они потом не выполняются дело вторичное", - считает обозреватель.

Он также пришел к выводу, что Украине со стороны России стоит ожидать очередного "рывка".

"Если читать (интервью - ред) "между строк", то можно сделать довольно интересные выводы: самой России стало довольно тяжело нести бремя развязанной ею "третьей мировой гибридной войны", и в головах "кремлевских небожителей" начинает созревать идея: "попытаться хотя бы унести уже украденное": Абхазию, Южную Осетию, Крым, Донбасс и так далее. Но хочется большего, и именно поэтому стоит ожидать, возможно, "последнего рывка" Кремля в отношении Украины, Беларуси, Молдовы и Грузии, так что легко нам точно не будет. Правда "шторм" этот – утихающий, поэтому верим: справимся. Как там Сурков сказал: "…Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают", ошибочка вышла, Украина была, есть и будет, хочет кто-либо этого или нет", - отметил Коваленко.

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