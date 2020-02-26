Россия не сможет вернуть Донбасс на своих условиях, но у Путина еще есть два варианта

В украинских медиа и соцсетях активно обсуждают скандальное интервью бывшего помощника президента РФ Владимира Путина, Владислава Суркова. Главный куратор "непризнанных республик" и "проекта Новороссия", проведя месяц в "медитации", в циничной и человеконенавистнической форме наговорил все, что думает об Украине, украинскую нацию и перспективах "мирного урегулирования" на Донбассе.

Впрочем, российский публицист Леонид Радзиховский считает, что, несмотря на всю остроту, слова Суркова стоит воспринимать именно как его персональную позицию, а не как элемент политической игры. Ведь Сурков остался вне вертикали принятия решений на "украинском направлении", а его "проекты" уже давно не отвечают реалиям украинского-российского конфликта.

Я не считаю, что Сурков остается неким "тайным" активом Кремля. Эти игры никому не нужны, Сурков действительно ушел в отставку а украинским направлением теперь, как известно, занимается Дмитрий Козак (заместитель главы администрации президента РФ, - "Апостроф"). Интервью Чеснакову (Алексей Чеснаков, российский политолог, человек из команды Суркова - "Апостроф") - это собственная позиция Суркова.

Вообще, стоит меньше прислушиваться к намекам, символам и даже не слишком присматриваться к фамилии "ответственного за Украину". Значение Суркова, Козака или любого другого человека сильно преувеличивают. Обращать внимание нужно на простые вещи - конкретные предложения российского руководства. Ведь политику России в отношении Украины не определял Сурков и не определяет Козак. Ее определяет один-единственный человек - Владимир Путин.

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Реалии сегодняшнего дня следующие. Никакого "проекта Новороссия" уже не существует, он был закрыт еще в 2014 году, и закрыт совершенно безотносительно к тому хочет и что думает Путин. По-факту, Путин не идиот и не религиозный фанатик, он - прагматичный политик. В 2014 он столкнулся с сопротивлением, а также просто с ожиданием сопротивления со стороны Восточной Украины - то есть именно тех областей, которые должны быть в составе "Новороссии". Тогда Путин понял, что они не горят желанием быть в составе Российской Федерации. И все, после этого проект "Новороссия" был закрыт. И теперь неважно, что он думает об Украине и украинцах, есть такое государство или нет, есть такой народ или нет. Важны не мнения и позиции, а поступки. Поэтому, наткнувшись на сопротивление в 2014 году, Путин окопался на Донбассе там, где население действительно поддерживало Россию.

Проект "ЛДНР" с самого начала был тупиковым. Уже очевидно, что включения Донбасса в состав Украины на тех условиях, которых хочет Россия - не будет. А значит, остаются 2 варианта. Сохранение статуса-кво в полном объеме - с перестрелками, или сохранение статус-кво с установлением "режима тишины". На самом деле в установлении режима тишины заинтересованы обе стороны - и Владимир Путин, и Владимир Зеленский. Ведь от перестрелок, в которых погибает по 3-5 человек, Путин никакой выгоды не имеет. Гипотезу о том, что Путин садист и пьет человеческую кровь, я не разделяю.

А вот вреда от активизации боевых действий хватает. Потому что на Западе Путина ругают, подчеркивая, что война, во всей серьезности этого слова, продолжается. А поскольку война продолжается, то Запад не может отменить санкции. И возразить тут Путину ничего. Поэтому он и заинтересован в установлении режима полной тишины - такого, как на границе Грузии и Абхазии и такого, как у Молдовы с Приднестровьем.