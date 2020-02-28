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Топ-пропагандист Кремля устроил на росТВ истерику, призвав расстрелять украинца: видео и реакция сети

пятница, 28 февраля 2020, 00:17
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Российский пропагандист Владимир Соловьев, у которого недавно обнаружили виллу в Италии, в эфире телеканала "Россия 1" устроил истерику во время обсуждения украинских националистов и их лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Фрагмент передачи опубликован на YouTube.

Ведущий в ходе обсуждения вступил в перепалку с бывшим депутатом Верховной рады Александром Ковтуненко. Украинец вступился за УПА, оправдывая ее действия во время Второй мировой войны. Из-за этого Соловьев устроил в студии настоящий цирк, начав всячески оскорблять экс-депутата. В итоге он вызвал охрану и выгнал его.

"Охрана, уберите отсюда нацистскую мразь и отдайте ее на расстрел войскам НКВД", — заявил Соловьев.

В соцсетях бурно отреагировали на выходку пропагандиста.

Как сообщал "Апостроф", СБУ в ноябре 2019 года открыла против Владимира Соловьева два уголовных производства.

Осенью прошлого года известный российский юморист Гарик Харламов жестко высмеял Соловьева.

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