RU  UA  EN

вторник, 3 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 марта

17:36
Jerry Heil назвала вероятных победителей Евровидения-2020, и некоторые ей этого не простили Lime
17:26
Не паникуйте и молитесь: появились новые меткие фотожабы на коронавирус в Украине
17:18
Антонио Бандерас сыграет в экранизации популярной компьютерной игры Lime
17:13
Загадочная пропажа рыбаков под Киевом: появились новые трагические подробности, фото и видео
17:10
Адвокат Януковича совершил в Киеве опасный маневр на дороге: фото
17:06
Безнадежных проблем не бывает: в СМИ рассказали об ортопеде, который спасает людей с помощью уникальной методики
17:03
Ани Лорак выпустила новый клип, но он не понравился фанам - видео назвали скучным Lime
16:59
Коронавирус добрался до Украины: появилась детальная инфографика по странам
16:30
В Днепре грузовик протаранил две маршрутки с людьми, есть пострадавшие: фото и видео с места
16:30
В Индии фото дочери Трампа превратили в мем - она не обиделась и выдала достойный ответ Lime
16:27
Кипяток хлынул прямо с моста: в Киеве произошло серьезное ЧП, видео
16:15
Суд Греции принял решение по судьбе экс-командира "Айдара", задержанного по запросу России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Паника из-за коронавируса: в России предложили ввести публичные расстрелы, видео

вторник, 03 марта 2020, 16:47
переглянути новину українською

В России лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказывать смертной казнью через расстрел тех лиц, которые распространяют информацию об эпидемии коронавируса среди россиян.

Об этом он сообщил в интервью российскому телеканалу.

Он даже предложил механизм легализации такого рода расстрелов в России, по его мнению, достаточно временно приостановить мораторий на смертную казнь на территории страны. Жириновский считает, что расстреливать тех, кто дезинформирует население, необходимо в разных городах.

"Надо показательно расстрелять одного в Калининграде, одного в Москве, одного на Сахалине. Временно приостановить мораторий на смертную казнь и остановить любые панические слухи, чтобы они знали. У нас и сейчас есть закон", - заявил скандальный политик.

Позже российский политик смягчил риторику и предложил заменить расстрелы крупными штрафами.

"Пожалуйста, не хотите смертную казнь — полтора миллиона за ложную информацию. Так мы должны это сделать. Надо их найти, оштрафовать или домашний арест, или административный арест. Не должно быть никаких панических слухов. Я предложил радикальную форму, потому что это действует на миллионы людей", - уточнил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео с россиянином, который, как предполагается, "привез" в Москву коронавирус, он попытался объяснить, почему оскорблял китайских туристов нецензурными выражениями из-за страха подхватить болезнь.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Путин поставил Козака, чтобы он закончил присоединение Украины - Андрей Пионтковский

Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти

Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

Майдан в "карманной республике" Путина: почему Кремль слил своего "президента"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: