Паника из-за коронавируса: в России предложили ввести публичные расстрелы, видео

В России лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказывать смертной казнью через расстрел тех лиц, которые распространяют информацию об эпидемии коронавируса среди россиян.

Об этом он сообщил в интервью российскому телеканалу.

Он даже предложил механизм легализации такого рода расстрелов в России, по его мнению, достаточно временно приостановить мораторий на смертную казнь на территории страны. Жириновский считает, что расстреливать тех, кто дезинформирует население, необходимо в разных городах.

"Надо показательно расстрелять одного в Калининграде, одного в Москве, одного на Сахалине. Временно приостановить мораторий на смертную казнь и остановить любые панические слухи, чтобы они знали. У нас и сейчас есть закон", - заявил скандальный политик.

Позже российский политик смягчил риторику и предложил заменить расстрелы крупными штрафами.

"Пожалуйста, не хотите смертную казнь — полтора миллиона за ложную информацию. Так мы должны это сделать. Надо их найти, оштрафовать или домашний арест, или административный арест. Не должно быть никаких панических слухов. Я предложил радикальную форму, потому что это действует на миллионы людей", - уточнил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео с россиянином, который, как предполагается, "привез" в Москву коронавирус, он попытался объяснить, почему оскорблял китайских туристов нецензурными выражениями из-за страха подхватить болезнь.