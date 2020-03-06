Гибель украинских шахматистов: соседка рассказала про последние минуты перед трагедией, видео

Соседи по дому в Москве, где нашли мертвыми украинских шахматистов 18-летнюю Александру Вернигору и 26-летнего Станислава Богдановича, за несколько минут до их смерти слышали голоса из квартиры, которую они снимали.

Видео с комментарием одной из соседок опубликовано в Telegram-канале Life Shot.

Женщина из многоквартирного дома, в одной из квартир которого были обнаружены тела молодой пары, сообщила, что жильцы не создавали неудобств соседям.

"Приличные, спокойные, любезные. Мы их практически не видели. Тишина, никогда никаких вечеринок", - рассказала она журналистам.

Однако, в тот вечер, когда случилось несчастье, один из соседей проходя мимо дверей их квартиры слышал оттуда громкие голоса.





Соседка также сообщила, что знакома только с девочкой и ее матерью, которые сказали ей, что снимают тут квартиру. Про погибшую она знала только то, что она училась в Московском государственном университете.

Напомним, что молодая пара отравилась так называемым "веселящим газом". Возле их тел нашли воздушные шары с закисью азота.

Как ранее сообщал "Апостроф", ранее одесский гроссмейстер Станислав Богданович сыграл за команду из России в матче против Украины, который проводился в сети интернет.