В России придумали очередную хитрость с гражданством для "соотечественников"

Президент России Владимир Путин дал поручение реформировать миграционное законодательство и институт гражданства в РФ: теперь его могут дать по упрощенной схеме жителям "социокультурно близких" стран.

Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно перечню поручений Путина, основным миграционным статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение гражданства РФ, станет постоянное проживание (вид на жительство).

Предлагается установить три вида порядка приема в гражданство России: общий, упрощенный и особый.

Общий порядок представляет собой прием в гражданство на общих условиях и применяется по умолчанию ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющим оснований быть принятыми в рамках упрощенного или особого порядка.

В свою очередь, упрощенный порядок применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу "происхождения этих лиц из стран, близких в социокультурном отношении, наличия положительных социальных связей в РФ, уязвимого состояния и др.".

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.

Также ранее в России заявили, что в минувшем году 200 тысяч жителей Донбасса получили в упрощенном порядке российские паспорта.