Россия пошла на радикальные меры из-за катастрофического падения рубля: что происходит

Из-за ситуации на нефтяном рынке Центральный банк России на 30 дней остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке.

Об этом сообщает пресс-служба российского регулятора.

"Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", – отмечают представители ЦБ РФ.

Запрет распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году.

Цены на нефть BrentФото: profinance

В Центральном банке добавили, что решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

После обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 72,91 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года.

Курс рубляФото: profinance

Как сообщал "Апостроф", известный российский художник Сергей Елкин забавными карикатурами отреагировал на падание российского рубля.