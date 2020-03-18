Царит полный бардак: медсестра рассказала про условия выявления коронавируса в Москве, видео

В медицинском комплексе в подмосковной Коммунарке (Российская Федерация), где находятся на карантине пациенты с подозрением на коронавирус, который распространяется по миру, не хватает персонала, продуктов и постелей для больных.

Видео с рассказом медсестры этой больницы под Москвой было опубликовано во вторник, 17 марта, в сети.

По словам медработника, в больнице не хватает более 200 человек персонала — врачей, медсестер, санитаров. Люди увольняются, не выдерживая нагрузки, к тому же за дополнительные часы работы им не платят.

"У нас медики, медсестры увольняться собираются. Ты представляешь, вчера медбрат работал один на два поста, бывает один на три поста. На каждом посту 20 человек. Ему нужно 60 человек обежать, всех осмотреть кровь взять", - возмущается медсестра, голос которой был изменен во избежание проблем с руководством больницы.

Она утверждает, что на работу в больницу принимают непрофильных врачей, в частности онкологов, которые звонят своим коллегам, чтобы уточнить, какие меры по отношения к больному принимать в том или ином случае.

"Кислородный баллон никто не может подключить! Сваливают друг на друга. Что это за врачи?" — рассуждает женщина.

По словам медсестры, в больнице не хватает постелей, еды, поэтому люди злые.

"Естественно это тяжело все. Это такой бардак. Пипец всему!" - говорит она.





Из-за такой неразберихи в больнице, как говорит сотрудница, часто теряются анализы, которые отправляют в лабораторию, поэтому пациентов долго не выписывают. По ее словам, недавно восемь человек должны были быть выписаны из карантина, но выписали всего троих.

Как сообщал "Апостроф", в России пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19 отправляют в больницу с жуткими условиями.