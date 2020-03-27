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Уже много населения потеряли: Лукашенко сделал странное заявление о коронавирусе в Беларуси

пятница, 27 марта 2020, 18:49
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь потеряла большое количество населения в ходе второй мировой войны, поэтому от пандемии коронавируса сильно не пострадает.

Об этом белорусский лидер заявил в ходе визита в ОАО "Белгипс", пишет "Белта".

Он заявил, что Минск не будет отменять никаких мероприятий, связанных с Днем победы 9 мая.

"Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия… Мы должны на высочайшем уровне провести это мероприятие, чтобы дети наши, и весь мир видел - мы помним. Потому что Беларусь - это живой памятник той страшной войны, больше, чем Беларусь, ни одна страна не пострадала. Наша страна была стерта с лица земли, у нас каждый третий человек погиб, и много людей калеками вернулись с войны… Поэтому Господь нас должен хранить от коронавируса, мы уже много населения потеряли", - заявил Лукашенко.

Также Лукашенко прокомментировал свой визит в Москву, РФ на российский парад к 9 мая на Красной площади. По его словам, кроме него, с большой вероятностью, никто из мировых лидеров туда не поедет.

"Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет", - отметил Лукашенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее Беларусь приняла решение закрыть границу с Украиной из-за пандемии коронавируса.

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