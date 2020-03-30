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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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В России начали продавать украшения в форме коронавируса: фото

понедельник, 30 марта 2020, 03:10
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В России продают ювелирные украшения в форме коронавируса.

Об этом сообщает "Бушующий мир" в Telegram

Необычное украшение заметили в Костроме, там продают серебряные кулоны "коронавирус". Они исполнены в виде шипастого микроба.

Цена одного кулона – 1 000 рублей.

Производитель отмечает, вирус изготовлен "из чистого серебра, который убивает все микробы (и вампиров в придачу)".

Ранее "Апостроф" сообщал, что пользователи сети в шоке от новой выходки росСМИ, на одном из телеканалов появилось интервью с коронавирусом.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса, который охватил страны мира, так называемый "отряд Путина" решил "сжечь" вирус. Бабушки собрались во дворе РФ с распечатанными картинками COVID-19. Они заявили, что никакого коронавируса нет.

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