В России начали продавать украшения в форме коронавируса: фото

В России продают ювелирные украшения в форме коронавируса.

Об этом сообщает "Бушующий мир" в Telegram

Необычное украшение заметили в Костроме, там продают серебряные кулоны "коронавирус". Они исполнены в виде шипастого микроба.

Цена одного кулона – 1 000 рублей.

Производитель отмечает, вирус изготовлен "из чистого серебра, который убивает все микробы (и вампиров в придачу)".

Ранее "Апостроф" сообщал, что пользователи сети в шоке от новой выходки росСМИ, на одном из телеканалов появилось интервью с коронавирусом.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса, который охватил страны мира, так называемый "отряд Путина" решил "сжечь" вирус. Бабушки собрались во дворе РФ с распечатанными картинками COVID-19. Они заявили, что никакого коронавируса нет.