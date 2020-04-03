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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Пароход "Россия" идет на дно: Путин стал героем меткой карикатуры

пятница, 03 апреля 2020, 09:52
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В сети высмеяли ситуацию в России из-за вспышки коронавируса в стране.

Карикатуру автор-художник Андрей Петренко разместил в социальных сетях.

"Гуляют все, как последний раз...", - подписал он иллюстрацию на ситуацию в РФ. На ней художник нарисовал пароход, на котором стоит президент Владимир Путин. Однако судно идет на дно.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в России крупнейшие российские банки наблюдают резкий рост просьб граждан о кредитных каникулах. Такие просьбы фиксируют от сотни тысяч россиян в день. Банкиры опасаются, что открывшейся возможностью отложить платежи на полгода воспользуются даже те, чье благосостояние не пострадало.

Подробнее про последствия эпидемии коронавируса в России читайте в материале "Апострофа": Путин затянул с карантином: сколько миллионов россиян умрет от коронавируса.

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