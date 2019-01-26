Торнадо на популярном у украинцев курорте в Турции: первые данные о жертвах, фото

Стало известно о двух погибших в результате мощного торнадо, который обрушился на Турцию в субботу, 26 января.

Об этом сообщает Hurriyet.

Как передает издание, в результате стихийного бедствия погибли 13-летняя девочка и муниципальный работник. По последним данным, также пострадали 12 человек, в том числе пятеро членов семьи беженцев из Сирии, среди которых трое детей.

Помимо этого, как пишет CNN Turk, два здания в городе были полностью разрушены, 21 серьезно повреждено, 208 менее серьезные повреждения.

Также по информации метеопортала Severe Weather Europe, очевидцы видели не один торнадо, а как минимум пять. Торнадо сопровождались сильными грозами и градом.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось действительно жуткое видео смерча в турецком аэропорту.