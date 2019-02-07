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Обрушение дома в Стамбуле: спасателям удалось совершить чудо, опубликованы фото

четверг, 07 февраля 2019, 13:59

Под завалами дома в Стамбуле, обрушившегося в среду, 6 февраля, нашли живой пятилетнюю девочку.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что девочка провела под завалами восьмиэтажного жилого дома 18 часов, ее уже доставили в больницу.

По последним данным, в результате обрушения дома погибли три человека, еще 12 получили травмы, трое из них находятся в критическом состоянии.

Официально в доме было зарегистрировано 43 человек, которые проживали в 14 квартирах. Спасатели продолжают разбирать завалы.

По информации местных властей, последние три этажа здания были достроены незаконно. Причины ЧП пока неустановлены.

Как сообщал "Апостроф", 7 февраля в центре российского Саратова обрушилась часть дома, который являлся историческим памятником.

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