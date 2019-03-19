В Арабских Эмиратах в небе заметили гигантскую дыру: фото и видео редкого явления

На юго-востоке Аравийского полуострова местные жители наблюдали необычное явление в небе.

Об этом сообщают "Факты".

Огромная "дыра" в небе была видна в городах Эль-Айн в ОАЭ, Бурайми и Махди в Омане.

"Портал" в небе стал исчезать через 10-15 минут после своего появления. Это явление удивило местных жителей и даже напугало, они предположили, что это может быть свидетельством вторжения инопланетян или предвестником конца света.

По словам ученых, явление было ни чем иным, как "дырявыми облаками", их также называют облаками с отверстием. Они образуются в результате появления ядер конденсации, которыми являются продукты сгорания горючего воздушного транспорта. То есть имеют прямое отношение к самолетам, которые, по мнению ученых, и формируют такие дыры в облаках.

Облака с отверстиями - особая форма небесных образований: в поле высококучевых или перисто-кучевых облаков иногда возникают круглые или овальные просвещения с ровными краями.

Данное явление возможно в любой части нашей планеты, для этого нужно лишь совпадение всех необходимых условий.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть шокировали фото и видео необычного природного явления в Китае.