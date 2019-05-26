Трем европейцам вынесли жестокий приговор за участие в ИГИЛ

В воскресенье, 26 мая, суд в Ираке приговорил к смертной казни трех граждан Франции, которые были признаны виновными в участии в террористической группировке "Исламское государство".

Об этом сообщает Reuters.

Трех французов экстрадировали в Ирак из Сирии в феврале. Источники среди военных в то время сообщили, что 14 граждан Франции были среди 280 задержанных, которых Ираку передали поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF).

"Их приговорили к смертной казни после того, как было доказано, что они являются членами террористической организации "Исламское государство", - рассказал агентству один из сотрудников суда.

Ирак начал судебный процесс над 14 гражданами Франции, подозреваемых в членстве в ИГИЛ, в марте.

Как отмечается, французское правительство категорически отказывается принимать боевиков ИГИЛ и их жен. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан назвал их "врагами" нации, заявив, что они должны предстать перед правосудием в Сирии или в Ираке.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади выступил с видеообращением впервые после его проповеди в Мосуле в 2014 году.