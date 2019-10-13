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Союзники Путина в Сирии перешли в наступление навстречу войскам Турции

воскресенье, 13 октября 2019, 21:57
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Вооруженные силы правительства президента Сирии, Башара Асада, перешли в наступление на территорию, подконтрольную курдскому ополчению, "для защиты от войск Турции".

Об этом говорится в заявлении, распространенном сирийским госагентством SANA.

Как отмечается, сирийская армия собирается войти в Манбидж и остальные города северной Сирии. Также, согласно заявлению, войска Асада "будут противостоять наступающим турецким силам" в районах городов Рас-эль-Айн (Серекание) и Тель Абьяд, где в последние дни шли интенсивные бои между турецкими войсками и ополчением курдов.

На данный момент неизвестно, согласовано ли наступление правительственных войск с курдским ополчением, однако, по данным ливийского телеканала Al Mayadeen, армия Асада продвигается через блокпосты ополчения без сопротивления.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Сирийская национальная армия (союзники Стамбула, которые участвуют в операции против курдского ополчения) в скором времени начнет операцию на окраине города Манбидж, куда, по некоторым данным, уже вошли войска Асада.

По данным Telegram канала "Ressentiment", на авиабазе Хмеймим военные самолеты России, которая поддерживает правительство Башара Асада, приведены в полную боевую готовность.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке "мощных санкций" против Турции из-за военной операции в Сирии против курдского ополчения.

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