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Тысячи солдат и подбитая техника: Турция озвучила масштабы потерь войск Асада

пятница, 28 февраля 2020, 16:33
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У президента Турции Реджепа Эрдогана после обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб огласили список потерь, которые понесли правительственные войска Сирии вследствие боевых действий турецкой армии.

Об этом сообщает турецкое издание Dailysabah.

По данным пресс-службы турецкого президента, с 10 февраля Турция обезвредила 2038 солдат, 78 танков, 27 военных автомобилей и девять складов боеприпасов правительственных войск режима Башара Асада.

У Эрдогана также напомнили, что Россия, согласно Сочинским соглашениям, является единственной стороной, которая ответственна за действия войск режима Асада в Идлибе.

"Мы продолжим напоминать о гарантии России предотвратить дальнейшую эскалацию", - цитирует издание слова спикера турецкого президента на встрече с журналистами в Анкаре.

Напомним, в четверг, 27 февраля, Турция нанесла мощные воздушные удары по сирийской армии Башара Асада в провинции Идлиб.

В сети появилось фото подбитой военной техники, среди которой — российский танк T-72 Shafrah, который был потерян в районе города Серакаб.

Подробнее об обострении ситуации в Сирии читайте в материале "Апострофа": Недовольство Кремля и атаки Израиля: что происходит после потерь Турции в Сирии и ответного удара

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