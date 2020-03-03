Турецкие военные сбили сирийский самолет над Идлибом: первые подробности

Во время военной операции "Весенний щит", которую проводит турецкая армия в сирийской провинции Идлиб, был сбит сирийский военный самолет L-39.

Об этом сообщили в министерстве обороны Турции..

"В рамках успешной операции "Весенний щит" был сбит истребитель типа L-39, принадлежащий Сирии", – говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

В сети было опубликовано видео удара по военному самолету сирийских военно-воздушных сил.





Как сообщал "Апостроф", ранее турецкие самолеты сбросили бомбы на военный аэродром, контролируемый правительственными войсками Башара Асада в районе Нейраб в провинции Алеппо.

Подробнее об обострении ситуации в Сирии читайте в материале "Апострофа": Асад наносит ответный удар: что происходит в Сирии