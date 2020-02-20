"Банковое" состояние: чем обогатился на должности глава Департамента защиты экономики Франковщины

Дорогие автомобили, земля и даже строительство в "Буковеле". Откуда у "простого" начальника областного Департамента защиты экономики Национальной полиции Михаила Банка на это средства?

Осенью 2019 года, во время своего первого заседания, Кабинет министров Украины заявил о ликвидации Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Премьер-министр Алексей Гончарук так прокомментировал данное решение: "Потому что эта одиозная структура не защищала бизнес, а систематически мешала ему работать. Зачастую через суд получали постановление на проведение следственных действий и начинали обыск: вытягивали компьютеры, бухгалтерию, а из кассы - деньги, документы. Поэтому парализовали работу предприятий, а затем требовали у бизнеса "выкуп".

Вместо ликвидированного Департамента должна была заработать новая эффективная структура - Служба финансовых расследований. Верховная Рада Украины даже проголосовала за ее создание в первом чтении 2 октября 2019 года, однако на этом процесс остановился. Фактически, на уровне областей Департамент защиты экономики Национальной полиции продолжает действовать.

Премьер Гончарук, комментируя идею ликвидации Департамента, не сказал ничего сенсационного - все упомянутые им факты, к сожалению, общеизвестны на всей территории страны. Должности в этом Департаменте традиционно считаются "хлебными" и коррумпированными. За несколько лет на посту "защитника бизнеса" уровня руководителя области можно заработать больше, чем могут позволить себе владельцы самого бизнеса. Это четко можно проследить, анализируя декларации, факты получения различных подарков и прав "пользования" руководством подобных структур.

Например, рассмотрим официальную декларацию о доходах начальника Департамента защиты экономики Ивано-Франковской области Михаила Банка.

Итак, заработная плата Михаила Банка за 2018 год (декларация за 2019 еще не опубликована) составила 205 000 гривен. В принципе, неплохая зарплата, как для Ивано-Франковской области. Однако, достаточно ли ее для получения тех активов, которыми, как оказалось, владеет семья Банка? Наверное, нет, если учитывать, что это, фактически, единственный официальный доход от заработка в его семье.

Но зато семья Банка получает ценные подарки - несколько раз по 80 тыс гривен от Елены Тетянич для Михаила Банка и его жены. Общий размер денежных подарков практически равен его заработной плате на посту за 10 месяцев. Кроме того, жена Банка в 2018 году получила еще один ценный подарок - автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon - 2017 выпуска, оценочная стоимость которого (указанная в декларации) равна 450 тыс грн. Хотя реальная рыночная стоимость такого авто, конечно же, значительно выше.

Фото с сайта официального дилера Mitsubishi в Украине. Стоимость новой модели стартует от 1 093 000 грн.

Волнует ли Михаила Банка то, что его жена получает в подарок автомобиль от третьего лица? И кто же вообще этот таинственный даритель - Тиводар Василий Михайлович? Поиск приводит к списку депутатов Бедевлянского сельского совета, где по удивительному стечению обстоятельств, есть депутаты с фамилиями и Банк, и Тиводар.

В результате оказалось, что человек с фамилией Банк - это отец Михаила Васильевича Банка - Василий Михайлович. У них даже имеется общее имущество - жилой дом в с.Бедевля, Тячевского района Закарпатской области. Однако, вопрос с подарком автомобиля так и остается открытым…

Известно, что традиционно в Украине чиновники регистрируют часть своего имущества на родственников, родителей и жен, чтобы избежать ответственности и "лишних вопросов" относительно его происхождения. Поэтому, для получения информации был осуществлен мониторинг финансового состояния отца Михаила Банка - Василия Михайловича с помощью системы YouControl.

В результате было установлены интересные факты. В 2019 году отец начальника Департамента защиты экономики Ивано-Франковской области Банк Василий Михайлович обзавелся значительным состоянием. Он, в частности, приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2017 года выпуска, рыночная цена которого стартует от $60 тыс. Неплохо, как для человека пенсионного возраста. Такому уж точно не придется "продавать собак" для оплаты коммунальных услуг. Однако примечательно, что, по информации франковцев, данным авто пользуется жена его сына - Власта Банк. Та самая, которой, кстати, ранее был подарен недешевый Mitsubishi Pajero Wagon.

Актуальные предложения по продаже данного автомобиля на вторичном и первичном рынке.

Также в 2019 году Василий Банк, согласно информации YouControl и данным Геокадастра, приобрел три земельных участка общей площадью 0,35 га в селе Паляница Ивано-Франковской области.

Как известно, на территории Паляница расположен крупнейший в Украине горнолыжный курорт "Буковель", а общая рыночная стоимость такого куска земли стартует от $150 тыс.

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Учитывая, как уже упоминалось, украинскую практику оформления имущества на третьих лиц, совсем не исключено, что настоящим владельцем земли является Михаил Банк, а регистрация на отца состоялась для отвлечения внимания. Напомним, что официальные доходы семьи Михаила Банка просто не позволяют осуществлять столь дорогие покупки.

По словам местных жителей, регистрация и оформление земельных участков в данном районе нередко происходит коррупционными методами, ведь почти вся земля в данном районе находится в лесном фонде, а значит - потенциально является частью Карпатского национального природного парка, границы которого четко не обозначены.

Ни для кого не секрет, что значительные участки земли (территории) в Украине до сих пор не упорядочены в электронных базах Государственного земельного кадастра, а их регистрация региональными подразделениями кадастра нередко осуществляется на основании поддельных государственных актов на право частной собственности на землю. Иногда земельные участки регистрируются "задним числом" на третьих лиц, или же "задним числом" дробятся на более мелкие с другими кадастровыми номерами, передаются заинтересованным лицам и затем официально регистрируются. В условиях отсутствия адекватного центрального электронного реестра и при использовании книг регистрации государственных актов в территориальных отделах - данная коррупционная схема является достаточно распространенной.

Что касается героя нашего материала, то в результате визита в места расположения его участков было обнаружено масштабное капитальное строительство монолитно-каркасным способом. Здесь возводится или гостиничный комплекс, или частный дом, который явно не будет уступать лучшим образцам чиновничьего строительства периода президента Януковича.

Подытоживая, отметим, что идея ликвидации Департамента защиты экономики как коррупционного органа является безусловным шагом вперед. Ведь, как видим, должность всего лишь начальника областного подразделения на примере Банка Михаила Васильевича, позволяет в короткий срок приобрести состояние и имущество, которым могут позавидовать владельцы среднего бизнеса.

Конечно же, такой "защитник бизнеса", как минимум, должен стать объектом интереса соответствующих органов. Произойдет ли это, покажет время.