Зеленый тариф вне закона: Кабмин готовит удар по инвестиционному климату Украины

В Украине могут отменить или существенно снизить так называемый "зеленый тариф", по которому государство покупает электроэнергию, производимую из альтернативных источников. Такая перспектива заставляет инвесторов нервничать. "Апостроф" разбирался, насколько в связи с этим велик риск ухудшения и без того не очень благоприятного инвестиционного климата в нашей стране.

Народные депутаты Украины намерены просить Конституционный суд признать так называемый "зеленый тариф" неконституционным. Соответствующее обращение в КС подготовили 49 нардепов в самом конце минувшего года. Они оспаривают конституционность положений о "зеленых тарифах" в законах "Об альтернативных источниках энергии" и "О рынке электроэнергии". Представление, впрочем, пока в Конституционный суд не направлено.

Помимо прочего, авторы представления утверждают, что "зеленые тарифы" завышены и экономически не обоснованы, в связи с чем, наносят ущерб национальной экономике.

Добровольно-принудительно

В Украине действует так называемый "зеленый тариф", по которому правительство приобретает у коммерческих структур и частных лиц электроэнергию, производимую с использованием возобновляемых источников – солнца, ветра, биотоплива, воды (небольшие гидроэлектростанции). Этот тариф, как ожидается, должен действовать до 2030 года. На сегодня ставка "зеленого тарифа" в Украине самая высокая в Европе - она доходит до 15 евроцентов за 1 киловатт-час, тогда как в других странах Европы она примерно вдвое ниже. При этом цена "обычной" электроэнергии у нас самая низкая в Европе.

По идее, "зеленый тариф" должен постепенно снижаться, а тарифы на электроэнергию, получаемую из традиционных источников, – расти, и таким образом, к 2030 году они должны сравняться.

Власти, впрочем, планируют снизить ставку "зеленого тарифа". Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в конце прошлого года предложила, в частности, установить тариф для наземных солнечных электростанций, введенных в эксплуатацию до конца 2019 года, на уровне 9 евроцентов за 1 киловатт-час, а для тех, которые будут введены в строй между 1 января 2020 года и 31 декабря 2029-го – на уровне 8 евроцентов. Для так называемых "крышных" солнечных станций тариф должен составить 10 и 9 евроцентов соответственно. Для ветроэлектростанций тарифы предлагается закрепить со ставкой 8 евроцентов для объектов, которые ввели в эксплуатацию до конца 2019 года, а для вводимых в эксплуатацию в 2020-2029 годах – 7 евроцентов.

В правительстве также благосклонно смотрят на снижение "зеленых" ставок. Обещают их не пересматривать задним числом, однако намекают, что будут предлагать бизнесу "добровольно" пойти на снижение "зеленых" цен.

Бизнес, на самом деле, вроде бы и не против – в разумных пределах, конечно же. Опять-таки, в конце прошлого года около 30 компаний, как отечественных, так и зарубежных, которые реализуют в Украине проекты возобновляемой энергетики, обратились к президенту Владимиру Зеленскому. В этом обращении представители бизнеса заявили, что "готовы рассмотреть вопрос об ограниченном снижении действующей ставки "зеленого тарифа". В связи с этим инвесторы просят главу государства способствовать принятию парламентом компромиссного законопроекта №2543, который предусматривает механизм добровольной реструктуризации "зеленого тарифа". При этом, проблема состоит в том, утверждают представители бизнеса, что против этого законопроекта выступил профильный комитет Верховной Рады во главе с Андреем Герусом.

Ветровая турбинаФото: pixabay.com

Все это происходит на фоне осуществления импорта "дешевой" электроэнергии из России, из-за чего не только снизилось ее производство на отечественных мощностях, но и произошло сокращение рабочих мест в отрасли.

И вот теперь новая инициатива - объявить "зеленый тариф" вне закона. Понятно, что инвесторы, которые соблазнились выгодными условиями ведения "зеленого" бизнеса в Украине, находятся сейчас в легком шоке. Есть уже и "первая ласточка" - норвежская Компания Scatec Solar, которая пришла на украинский рынок в 2017 году, завила, что останавливает строительство солнечной электростанции мощностью 65 мегаватт в Херсонской области. Компания опасается, что к моменту завершения строительства и начала эксплуатации станции, "зеленый тариф" уже будет отменен. Наверняка некоторые другие инвесторы, развивающие альтернативную энергетику в нашей стране, примут аналогичное решение.

Непростая дилемма

Чем же руководствуется в своих действиях украинская власть? "Для правительства цель №1, как это просматривается в последние несколько месяцев, - снижение цен для конечного потребителя, - сказал в комментарии "Апострофу" эксперт программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокип. - Выглядит так, что они не особенно собираются обращать внимание на реакцию Европейского энергетического сообщества, профессиональных объединений, бизнес-ассоциаций".

По его словам, власти, очевидно, также отталкиваются от того факта, что доля возобновляемой энергетики, на которую распространяется действие "зеленого тарифа", в общем балансе электроэнергии невелика.

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От себя заметим, что теперь, похоже, на альтернативной энергетике в нашей стране можно ставить, если не точку, то, как минимум, многоточие.

Забота властей о населении похвальна, хотя очевидно, что в данном случае речь, скорее, идет о попытке удержания собственного рейтинга – правительство и на газ обещало цены не поднимать, а на отопление – так вообще снизить. Но не приведет ли это к нежелательным последствиям, которые, в конечном итоге, отразятся на конечных потребителях, то есть, на населении?

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, в сложившейся ситуации власть оказалась перед очень сложным выбором. "Если придерживаться законодательства по "зеленому тарифу", он еще долго будет оставаться самым высоким, наверное, даже в мире. И это поставит энергетическую отрасль в критическое состояние", - отметил эксперт в разговоре с изданием. - С другой стороны, есть юридические основы, которые нужно выполнять, и как эту дилемму решать, очень сложно сказать. Необходима очень мощная работа с инвесторами, с международным правом. Нужно смотреть на маневренные мощности, которые нужно строить, а без инвестиций вопрос маневренных мощностей возобновляемой энергетики будет решаться очень сложно".

Панели солнечных батарейФото: pixabay.com

Андриан Прокип считает, что властям нужно быть последовательнее в своих действиях и не рубить, что называется, с плеча: например, провести переговоры с участниками рынка, с теми, кто уже эксплуатирует объекты альтернативной энергетики или ведет их строительство. По его словам, возмещение по "зеленому тарифу" обходится бюджету и, в конечном счете, потребителю, недешево, но можно попробовать поискать дополнительные источники покрытия этих расходов, например, в виде налогообложения вредных выбросов.

По неофициальным подсчетам, "экономия" от снижения "зеленого тарифа" вдвое составит около 100 млн грн в год – то есть, около 4 млн дол. "Это просто смешно, - прокомментировал эту цифру один из опытных бизнесменов. - Только на львовской таможне вследствие контрабанды страна теряет в день 4-5 млн долларов. Эти ребята не решают намного более важные вопросы для страны, но хотят окончательно угробить инвестиционный климат. Никого ведь не интересует история с Клюевыми, почему, как и кто ввел необоснованно высокие зеленые тарифы. Для инвесторов – это решение страны Украина. Если каждое новое правительство пересматривает обещания, данные "попередниками", то кто поверит такой стране и кто придёт сюда с инвестициями?".

Хуже некуда

Можно ожидать, что примеру норвежской Scatec Solar последуют и другие компании. "Понятно, что это отразится на инвестиционной привлекательности не только "зеленой" энергетики, и даже энергетики в целом, но и, в принципе, на всем (всей экономике – "Апостроф"), поскольку не демонстрируется наследственность в государственной политике, какая-то ее прогнозированность", - говорит Андриан Прокип. В результате, по его словам, стране нужно будет платить либо по "зеленому тарифу", либо деловой репутацией.

При этом, как заявил "Апострофу" директор спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, на сегодня инвестиции в зеленую энергетику носят спекулятивный характер: "Это - спекулятивный капитал, который привлечен возможностью получения легкой прибыли". По словам эксперта, в Украине добросовестных инвесторов практически не осталось."Все потому, что у нас не гарантированы права собственности", - пояснил он.

Тут нельзя не вспомнить еще об одной группе "инвесторов" - тех, кто на протяжении 2019 года активно скупал облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), еще полгода назад имевшие доходность почти 20% годовых.

"Кроме спекулянтов никаких инвесторов в Украине быть не может. Стратегических инвесторов быть не может, потому что страна имеет спекулятивный рейтинг, - констатирует Владимир Омельченко. - Ухудшить украинский инвестиционный климат уже нельзя".

С этим сложно не согласиться. В конечном итоге, за инвестиционную привлекательность страны ответственность несет власть, в первую очередь, правительство. Но у власти отсутствует стратегическое видение развития государства, и, пока оно не появится, перемен к лучшему ждать, увы, не стоит.



