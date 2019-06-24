В Украине с 1 июля, если не произойдет чуда, начнет функционировать рынок электроэнергии. В последние перед либерализацией электроэнергетической сферы месяцы активизировалась дискуссия о якобы неготовности к внедрению рыночной модели. Так, одним из главных рисков называется возможный рост тарифов на электричество для населения. "Апостроф" разбирался, чего ждать украинцам.

С 1 июля в Украине должен начать функционировать рынок электроэнергии. Это обусловлено ранее принятым законом "О рынке электрической энергии". Либерализация украинского рынка будет осуществляться по европейской модели, в частности, в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, который направлен на разрушение монополий поставщиков энергоносителей. С внедрением рынка электроэнергии напрямую связано выделение нашей стране макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 500 миллионов евро.

Однако по мере приближения времени "Ч", в экспертной среде все больше появляется мнений о том, что страна не готова к введению полноценного рынка электроэнергии. Речь не только об отечественных специалистах, которых можно было бы заподозрить в лоббизме чьих-либо интересов. Так, за перенос сроков введения рынка электроэнергии высказывались такие иностранные кредиторы Украины, как Всемирный банк (ВБ), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Кроме того, государственное предприятие "Укрэнерго", которое отвечает за целостность и надежное функционирование Объединенной энергосистемы Украины, предупреждает о риске манипуляций со стороны монополистов рынка, что может привести к неконтролируемому росту цен на электроэнергию. "Более 75% всей электроэнергии приходится на двух участников рынка – ГП "НАЭК "Энергоатом" и группу компаний ДТЭК", - заявили в "Укрэнерго".

Без вариантов

О риске роста тарифов говорят многие специалисты. Этот же момент указан и в пояснительной записке к президентскому законопроекту, которым предлагается отсрочить введение рынка электроэнергии на год – до 1 июля 2020-го. В документе говорится, что "при оптимистическом варианте", цена на электроэнергию вырастет на 20-30%, а при пессимистическом – в разы.

В пояснительной записке также говорится, что до сих пор не приняты "необходимые нормативно-правовые акты для имплементации" закона о рынке электроэнергии, "не урегулированы взаимоотношения между участниками рынка" в плане коммерческого учета электроэнергии. Также, по мнению президента, "программно-технические комплексы участников рынка электроэнергии не готовы к переходу на новую модель". В документе указаны еще некоторые моменты, связанные, в частности, с тарифообразованием, перекрестным субсидированием потребителей и непогашенными долгами за потребленную электроэнергию, что может создать риски для функционирования рынка электроэнергии.

Ранее в Верховную Раду был подан другой законопроект, которым также предлагалось отложить либерализацию рынка - но на несколько месяцев, а не год.

Кстати, в ЕБРР также считают целесообразным отложить введение рынка не более, чем на несколько месяцев. "Если отложить на год реформу, то особенно у внешних игроков, которые приносят не только деньги, но и технологии, пропадет интерес к рынку", – пояснил старший советник по внешним связям банка Антон Усов.

В свою очередь, представитель Европейской комиссии Торстен Воллерт, высказал мнение, что рынок электроэнергии в Украине можно вводить поэтапно. А Агентство США по международному развитию (USAID) рекомендует запуск рынка в "безопасном режиме", то есть с определенными ограничениями на переходный период, что позволит минимизировать риски.

Однако похоже, уже ничто не изменит ситуацию, и рынок электроэнергии начнет действовать 1 июля 2019 года. Президентский законопроект поступил в парламент 10 июня, а 12 июня он был передан на ознакомление в профильный комитет Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Учитывая, что последняя неделя июня в парламенте будет непленарной, шансов на то, что народные избранники рассмотрят документ, не говоря уже о том, чтобы принять его в целом как закон, мизерны.

Это понимают и в команде президента. "95% - что запустится новый рынок, 5% - что отсрочат", - сказал в комментарию "Апострофу" советник главы государства и его представитель в Кабинете министров Андрей Герус, который является одним из наиболее активных сторонников отсрочки либерализации рынка электроэнергии.

Тем временем, Кабинет министров рапортует о готовности к внедрению рынка электроэнергии с 1 июля. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, других вариантов, "кроме как вводить его", на сегодня нет.

Теория и практика

Чего же ждать украинцам, если рынок действительно заработает с июля?

По словам президента Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара, суть реформы состоит в том, что у потребителей появится возможность заключать прямые договоры на поставку электроэнергии с поставщиками. Он напомнил, что сейчас действует монополия облэнерго.

"После внедрении модели рынка облэнерго продолжат свое существование, но уже как компании, оказывающие сервисные услуги, которые не имеют права злоупотреблять своим монопольным положением. Появляется конкурентная среда, начинают конкурировать трейдеры и минимизируется возможность завышения цен", - рассказал он "Апострофу".

Но это теория. Практика, увы, несколько иная. "Процесс, на самом деле, будет идти в другую сторону: будет повышение тарифов", - сказал Гончар. Он пояснил, что это связано с фактической монополизацией рынка электроэнергии в Украине.

При этом эксперт сомневается, что тарифы взлетят, как это предсказывают некоторые эксперты: "Рост будет, я в этом особо не сомневаюсь, особенно в условиях "мутной воды" многие начнут эту ситуацию использовать – мол, это не мы, это рынок".

Возможно тарифы и не увеличатся. По крайней мере, об этом заявил премьер Владимир Гройсман. По его словам, цены на электроэнергию для населения и промышленности в связи с либерализацией рынка расти не будут.

Технически этот вопрос решается через Положение о социальных обязательствах (ПСО). Подобный механизм на сегодня действует на рынке газа - соответствующие функции ПСО возложены на НАК "Нафтогаз Украины", которая продает топливо для нужд населения по регулируемому тарифу. Разница между тарифом и рыночной стоимостью холдингу погашается из бюджета. В случае с электроэнергией, оператором ПСО будет госпредприятие "Гарантированный покупатель".

Кстати, Владимир Зеленский недавно провел встречу с самым богатым украинцем Ринатом Ахметовым, который сосредоточил в своих руках значительные активы по генерации и поставкам электроэнергии. "То, что мы отменяем "Роттердам+" (скандальная формула ценообразования на уголь, - "Апостроф"), все об этом знают, и это будет. И будет демонополизация, и господин Ахметов это слышал, ДТЭК я имею в виду. И все в целом это понимают", - сказал президент журналистам. Вместе с тем, один из украинских телеграмм-каналов сообщил со ссылкой на источники, что темой разговора президента с олигархом якобы было снижение тарифов на электроэнергию примерно на 10-15%.

Плохо контролируемые процессы

Но насколько страна, в принципе, готова к введению рынка электроэнергии?

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в разговоре с изданием высказал мнение, что остается еще много нерешенных вопросов.

"Существует очень много проблем с запуском рынка. В первую очередь, - это необходимость огромных дотаций для населения, так как не была запущена система адресных субсидий, не была запущена система постепенного повышения цен. Плюс – необходимость субсидирования "зеленой" энергетики (в Украине действует особый "зеленый" тариф выше рынка, по которому государство покупает у производителей "зеленую" электроэнергию. Тариф применяется с целью стимулирования развития в стране альтернативной энергетики - "Апостроф")", - сказал Омельченко "Апострофу".

Как отметил в комментарии изданию директор спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, на сегодня нет никаких препятствий для введения новых правил в электроэнергетической сфере, "но введение новых правил может привести к возникновению и обострению проблем".

Среди таких проблем он назвал "неурегулированность отношений в целом ряде сегментов рынка", несогласованность в нормативно-правовой базе по этой сфере, в результате чего "будут возникать сложности во взаиморасчетах, взаимозачетах, продажах", перекрестное субсидирование, накопившиеся долги.

"Появилась и новая проблема ПСО - обязательства по поставкам электрической энергии населению совершенно непродуманные", - объяснил Рябцев.

Кроме того, не протестировано в полном объеме программно-аппаратное обеспечение, которое сопровождает весь процесс, – "нужно водить какие-то данные, а для этого нужны квалифицированные операторы, и на местах очень ограниченное количество людей знает, какие кнопочки тыкать".

Михаил Гончар согласен, что о полной готовности к рынку говорить не приходится. При этом он видит риски немного в другой плоскости.

"В условиях отсутствия консенсуса, а иногда и откровенной конфронтации (между президентом и Верховной Радой, а также различными политическими и бизнес-группами - "Апостроф") ситуация может хаотизироваться, а в условиях хаоса, когда каждый будет делать все, что хочет, начнутся плохо контролируемые процессы, и это приведет к дискредитации новой модели рынка. Оппоненты будут обвинять друг друга в провале реформы", - считает Гончар.

Будет как в Польше

Говоря об инициативе отсрочки внедрения рынка электроэнергии, Михаил Гончар считает, что она связана с тем, что "новым голодным" просто нужно время, чтобы переформатировать существующие схемы под себя.

"Как мне кажется, сейчас все эти вещи, связанные с попытками отложить введение рынка электроэнергии, вызваны тем, чтобы выиграть время и договориться (с другими игроками рынка), как дальше работать, имплементировав реформу "европейского образца", при этом сохранив (и, желательно, приумножив) свои доходы", - сказал специалист.

Можно отложить введение рынка на месяц, полгода, год, но результат будет таким же - "через год снова появится необходимость что-то пересмотреть, доработать, доимплементировать".

Гончар отметил, что подобная ситуация была и с рынком газа (закон "О рынке природного газа" вступил в силу с 1 октября 2015 года, - "Апостроф").

"Ожидать идеальной имплементации ни по рынку газа, ни по рынку электроэнергии не приходится. Ее не было и в странах Центральной Европы – там было много замечаний со стороны Еврокомиссии по поводу того, что условия далеко не конкурентные. А у нас все еще сложнее", - пояснил эксперт.

Владимир Омельченко оценивает ситуацию аналогичным образом. По его словам, рынок электроэнергии будет запущен в срок, но по ходу дела "будет корректироваться его работа".

"Это нормальная ситуация. Все зависит от того, каким образом правительство – старое и новое – сможет усовершенствовать модель и оперативно реагировать на те сложности и, возможно, даже кризисные ситуации, которые, безусловно, будут возникать", - сказал специалист. Резюмируя сказанное, он привел пример Польши, где тоже "не все было гладко, но в процессе работы рынка в первые годы в закон о рынке электрической энергии было внесено более 50 правок".