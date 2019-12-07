Газовый транзит: какие важные позиции должна отстоять Украина

Близится 9 декабря – день переговоров в "нормандском формате" при участии президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии. И с каждым днем ужесточается полемика касательно того, что ожидает Украину после этой встречи, кто выиграет, а кто – проиграет.

"Компромисс – это искусство разделить пирог так,

чтобы каждый был уверен, что лучший кусок достался ему"

Людвиг Эрхард

Нужно честно признаться – нашего Президента ожидает нелегкое испытание. По сути, при всей заявленной поддержке Украины со стороны Франции и Германии, каждая из сторон, в конечном счете озабочена, прежде всего, защитой собственных интересов. "Транзитный вопрос" этому яркое подтверждение. Обе эти европейские страны преследуют свои цели, а именно, обеспечение потребностей в газе своих стран с минимально возможными ценами на него, поэтому г-ну Зеленскому, по крайней мере в этом вопросе, придется иметь дело с достаточно схожими позициями России, Германии и Франции.

Означает ли это, что на столь высоком уровне представители Украины не должны говорить об этой проблеме? Конечно же, должны, ведь все, кто хоть как-то пытался разобраться в данном вопросе, понимают, что с "легкой руки" президента Путина вопросы газообеспечения при участии России всегда имеют ярко выраженную политическую составляющую, а нормандский уровень – это, своего рода, олицетворение политического Олимпа.

Теперь по сути вопроса.

Каковы реальные позиции сторон на сегодняшний день?

До конца 2019 года Украина планирует полностью перейти на европейское энергетическое законодательство и завершить отделение независимого оператора ГТС.

Нафтогаз согласен "взять натурой" причитающийся долг Газпрома по выигранному в Стокгольме иску. Россия пока что жестко объединяет вопрос заключения транзитного контракта (не указывая четко объемы транзита и продолжительность контракта) с отзывом всех исков обеими сторонами из Стокгольмского арбитража и отказом Нафтогаза от уже выигранных ими 3 млрд. долларов. Россия рассматривает два возможных варианта – переход на договорные отношения в полном соответствии с европейским энергетическим законодательством или продление существующего контракта (сроком на 1 год по последнему предложению), если Украина не успеет полностью завершить переход на него.

Германия и Франция поддерживают идею сохранения транзита через Украину, впрочем не указывая, на какой срок и в каких объемах.

Предложение Европейской Комиссии (старого состава) – контракт на 10 лет с объемом 60 млрд. куб.м. в год. Как мы понимаем, это начальное предложение для дальнейших торгов.

В чем же, по нашему мнению, может быть предмет газовых переговоров на встрече в нормандском формате?

Сначала предлагаем рассмотреть, что же мы теряем при полном прекращении транзита:

- отсутствие поступлений в бюджет в сумме 2 – 2,5 млрд. долларов в год и, вследствие этого (а также ряда сопутствующих факторов) – снижение ВВП Украины на 0,7 -1,5%;

- наличие локальных (в отопительный сезон 2019-2020 годы) и глобальных (в 2020 -2021 годы) проблем в газоснабжении Украины;

- необходимость значительных (до 1 млрд. долларов) капиталовложений в реконструкцию украинской ГТС для изменения схем газоснабжения. Если авторам не изменяет память, то в далекие 90-е Украина рассматривала предложение тогдашнего главы "Газпрома" Рэма Вяхирева о выделении в отдельную подсистему "транзитных газопроводов" украинской ГТС. В то время киевский Институт ВНИПИ ТрансГаз подсчитал, что это будет стоить около 2 млрд. долларов.

Да, сейчас Украина "качает" для внутреннего потребления не 70, а около 30 млрд. куб.м. газа в год, но затраты все равно будут значительными.

- существенное сокращение персонала, работающего в ГТС и сопутствующих сферах (ремонт, обслуживание и др.).

Мы уже не говорим о поставке новых газоперекачивающих агрегатов и сварочного оборудования отечественного производства.

Все это мы должны положить на чашу весов при принятии того или иного решения по этому вопросу.

Вероятность такого поворота событий, при котором уже сейчас транзит будет прекращен полностью, по нашему мнению, довольно низкая, однако это может затронуть три зимних месяца 2020 года, и стать суровой реальностью через год-полтора.

Впрочем, существуют и другие варианты развития событий. Например решение "Газпрома" в соответствии с европейским законодательством бронировать мощности украинской ГТС на короткий период времени (год, квартал, месяц и даже сутки). В случае отказа украинской стороны от таких предложений "Газпрома", Россия, при наличии договоров на поставку этого газа европейским потребителям, всегда сможет обвинить Украину в нарушении европейского законодательства. В этой связи предложение Юрия Витренко о закачке такого газа в украинские ПХГ, на наш взгляд, является проблематичным, тем более, что в отопительный сезон ПХГ работают в режиме выдачи газа.

Теперь следует ответить на вопрос, что мы можем сделать, чтобы этого не произошло. Может ли Украина согласиться на ультиматум России? Конечно же нет, ведь если вопрос вынесен на такой политический уровень, то движение навстречу друг другу должно быть обоюдным ведь, как свидетельствует украинский и международный опыт, газовая политика всегда была и остаётся искусством компромиссов.

В связи с этим, нам представляется, что тезис "найти компромисс, нельзя прекратить транзит российского газа" - самая короткая директива, которую должен реализовать Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров по вопросам продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года в рамках предстоящей встречи в нормандском формате.

Очевидно, что многие влиятельные круги, как внутри Украины, так и извне, делают все возможное и невозможное, чтобы Президент в предложенной директиве поставил запятую не после слова компромисс, а после слова нельзя, тем самым предав ей совершенно противоположный смысл, ведь от результата нынешних украинско-российских переговоров по газу зависят ключевые стратегические и экономические интересы многих государств и транснациональных корпораций, включая и ключевые интересы большинства украинских олигархов.

В то же время, как уже отмечалось выше, прекращение транзита российского газа по украинской газотранспортной системе несёт в себе огромные геополитические, техногенные и экономические риски для украинского государства. И напротив, по убеждению авторов статьи, достижение сбалансированного компромисса на газовых переговорах с РФ полностью отвечает стратегическим национальным интересам Украины и украинского народа.

Какие же, на наш взгляд, могут быть контуры возможного "газового компромисса (договоренностей)", которые Президент Владимир Зеленский мог бы обсудить во время предстоящих нормандских переговоров.

По способу и времени достижения договоренностей

Противостояние Украины и России в газовой сфере носит многоаспектный характер, включая в себя множество разнонаправленных интересов и факторов. Достижение сбалансированного компромисса при таких условиях возможно только при реализации пакетного подхода, который позволяет сторонам достичь, хотя бы и частично, большинства своих стратегических интересов и целей. Применительно к газовых переговорам с РФ пакетный подход означает, что их предметом должны стать не только транзит российского газа, но и его поставки в Украину, а также урегулирование целого ряда взаимных арбитражных, судебных, коммерческих и иных претензий и предложений сторон переговоров друг к другу.

Следует отметить, что время достижения договоренностей строго ограничено, а именно - до 1 января 2020 года, что должно стимулировать стороны к скорейшему достижению компромисса. При этом очевидно, что затягивание переговоров из-за будущего запуска в эксплуатацию "Северного потока-2" не в интересах Украины. С другой стороны, РФ в настоящее время также заинтересована подписать до 1 января 2020 года контракт на транзит газа с Украиной, чтобы гарантировать свои обязательства по поставкам российского газа в Европу.

По объему транзита и поставок газа

Предложение Украины и ЕС - 60 млрд. куб.м. газа в год гарантированного транзита и все что выше - по договоренности сторон и других участников рынка (покупателей). Предложение РФ (из конфиденциальных источников) - 25- 30 млрд. куб.м. газа. Разумным компромиссом может считаться объем транзита в 50-60 млрд. куб.м. газа в год (в среднем за 10 лет, исходя из 80-90 млрд. куб.м. в 2020 году и 30-35 млрд.куб.м. в 2029 году), что, по наши исследованиям, будет обеспечивать рентабельность украинской ГТС, особенно с учетом того, что тариф на транспортировку газа в соответствии с правилами ЕС должен рассчитываться на основе RAB методологии.

По объемам гарантированных поставок российского газа в Украину, исходя из существующего и прогнозного годового потребления газа Украиной, компромиссной представляется цифра до 4-5 млрд.куб. м. газа в год. Это позволит обеспечить выполнение правил ЕС – не более 30% импорта из одного источника, причем в 2020 году этот газ (а его цена будет на 20-25% ниже, чем цена реверсного газа) следует направить на обеспечение ТКЭ, что даст возможность существенно снизить тарифы на отопление.

По срокам транзита и поставок газа

10-летние сроки транзита и поставок газа следует рассматривать как наиболее приемлемые для Украины. Возможным компромиссом может быть включение в договоры на транзит и поставку газа положений о возможности прекращения договоров после 5 летнего периода, в случае наступления предусмотренных в них условий для такого прекращения.

По формам правового оформления договоренностей

К сожалению, украинско-российские газовые переговоры на уровне хозяйствующих корпоративных субъектов - НАК "Нафтогаза" и "Газпрома", как видно из опыта последних двух лет, пока не дали результатов. Именно это потребовало срочного вынесения переговоров на высший межгосударственный уровень - Президентов Украины и РФ. После их телефонных переговоров стало очевидным, что новые украинско-российские газовые договорённости должны оформляться как на межгосударственном уровне в форме межправительственного договора, так и на межкорпоративном уровне в форме хозяйственного контракта. Конечно, им должна предшествовать скрупулезная подготовительная работа, но окончательную точку над "і" должны поставить Президенты.

Пришло время чётко разделить в переговорах по газовым вопросам с РФ стратегические интересы украинского государства и корпоративные интересы НАК "Нафтогаза". Сегодня становится совершенно очевидно, что не все, что хорошо для НАК "Нафтогаз" и его руководства, отвечает национальным интересам Украины и ее народа. Это также в полной мере будет отвечает пакетному подходу к достижению компромиссных договоренностей, так как в рамках своих контрактных обязательств НАК "Нафтогаз" и "Газпром" не в состоянии взять на себя и гарантировать обеспечение всех обязательств, которые Украина и РФ хотели бы достичь в рамках окончательного урегулирования своих будущих газовых отношений. Например, достижения отмены решения Антимонопольного Комитета Украины или установление лимита гарантированных поставок газа со стороны РФ в Украину.

По формам взаимного урегулирования взаимных арбитражных судебных претензий

Категорические требования РФ об отказе от всех взаимных претензий со стороны НАК "Нафтогаза" и со стороны "Газпрома" во всех их арбитражных спорах в Стокгольмском арбитраже , то есть заключения своеобразного "нулевого варианта", представляется наиболее сложным элементом в рамках возможного пакетного урегулирования будущих украинско-российских газовых отношений.

Украина не должна отказываться от своих прав, которые она получила по уже принятым решениям Арбитража. В частности, по выплате "Газпромом" НАК "Нафтогазу" суммы приблизительно в 3 млрд. долларов с учетом штрафных санкций, тем более, что решение Арбитража по поставкам газа получило подтверждение в ходе апелляционного процесса. Решение по апелляции на решения арбитража по транзиту газа ожидается в ближайшее время и оно, очевидно, будет позитивным для Украины. В этой связи следует поддержать, как компромиссное и, безусловно, выгодное для Украины, предложение НАК "Нафтогаза" к "Газпрому" погасить 3-х миллиардный долг эквивалентными поставками газа.

В тоже время, в рамках пакетного урегулирования Украина могла бы поддержать "нулевой вариант" по всем другим взаимным арбитражным/судебным претензиям НАК "Нафтогаза" и "Газпрома" друг к другу.

В случае же, если же проблема урегулирования выплаты "Газпромом" 3-х миллиардного долга НАК "Нафтогазу" окажется последним камнем преткновения для достижения приемлемого для Украины стратегического компромисса на газовых переговорах с РФ, Украина могла бы предложить реализовать "взаимозачет"некоторых финансовых претензий друг к другу, которые рассматриваются в национальных и международных судах/арбитражах.

В частности, Украина, как государство, оспаривает в Лондонском суде долг перед РФ, который образовался в связи с предоставлением ей Российской Федерацией кредита в размере 3 млрд. долларов в конце 2013 года. В то же время, как отмечалось выше, требование РФ к Украине отказаться от решений Стокгольмского арбитража, по которому "Газпром" обязан выплатить НАК "Нафтогазу", с учетом штрафных санкций, также составляет приблизительно 3 млрд. долларов. С учетом того, что эти суммы практически совпадают и НАК "Нафтогаз" является 100% государственной компанией, возможно пойти на взаимный зачёт совпадающих финансовых претензий, если это будет последней точкой на пути к достижению приемлемого для Украины компромисса на газовых переговорах с РФ.

И в заключение. Мы понимаем, что "из оптимистических прогнозов сбываются самые пессимистичные", но очень хочется верить, что "транзитная проблема" будет решена на предстоящей встрече в нормандском формате и это будет сделано с учетом жизненно важных интересов Украины.

Когда статья уже была подготовлена, мы увидели в прессе (ИА "Украинские новости") информацию о двусторонних переговорах между Россией и Украиной, которые были проведены в Вене. По нашему мнению, это позитивный момент, развитие которого необходимо только приветствовать, ведь, если в действительности будет достигнута договоренность, что долг Газпрома по решению Стокгольмского арбитража в размере 3 млрд. долларов будет погашен поставками газа, это создаст все условия для установления нормальных, экономически обоснованных, но во тоже время и посильных для населения Украины тарифов на газ.

Если же эти договоренности будут реализованы, то в Париже все стороны "с удовольствием" констатируют , что достигнут один из первых за последнее время существенный позитивный результат в украинско-российских отношениях.