Пир во время коронавируса: какие продукты подорожают из-за карантина

Украинцы запасаются самым необходимым, опасаясь дефицита продуктов и медикаментов из-за пандемии коронавируса. Особенно среди населения популярны медицинские маски и гречка. "Апостроф" выяснял, что уже подорожало, и что будет с ценами дальше.

Угроза распространения эпидемии коронавируса и введение карантина, призванного эту эпидемию обуздать, подтолкнули многих украинцев к тому, чтобы сделать значительные запасы самого необходимого на случай возникновения дефицита и/или роста цен на соответствующие товары.

Очевидно, что граждане начали сметать с полок медикаменты, а также средства индивидуальной защиты, в результате чего многие из них просто пропали - по крайней мере, на время. Аптеки в связи с этим даже стали вывешивать объявления об отсутствии тех или иных товаров в продаже. А спекулянты и недобросовестные торговцы взвинтили цены на медицинские маски до космических размеров, но люди все равно их покупают.

Однако ситуация может вскоре измениться, считает директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. По его словам, в стране не было такого спроса на эти товары, а потому их просто не производили в таких объемах.

"Если раньше антисептика покупали 100 тысяч флаконов в месяц, то сейчас готовы купить миллион, но выпустить столько просто невозможно. То же самое – с масками. Но сейчас на пошив масок переключились все цеха, которые производили одежду, постельное белье", - сказал он в комментарии "Апострофу".

Эксперт добавил, что торговля тоже пока не перестроилась, и сети еще существенно не увеличили объемы заказов у производителей.

Антивирусный набор

Дорожают не только медикаменты, но и продукты питания. Согласно данным Украинского проекта бизнес-развития в плодоовощеводстве на сегодня оптовая цена лука составляет 12 гривен/килограмм, тогда как несколько дней назад она была на уровне 6 гривен/килограмм. Однако причина такого подорожания состоит в том, что в отечественных овощехранилищах осталось не очень много качественного лука, так как в начале текущего года его активно экспортировали в Румынию и Молдову, а также в страны Ближнего Востока.

Также подорожал чеснок: за неделю его оптовая цена на килограмме выросла с 45 до 50-60 гривен. Буквально на одну гривну подорожал картофель, что объясняют сокращением поставок из Беларуси. Цены на другие овощи не изменились.

Несмотря на то, что оптовая цена на мед не выросла, в рознице, из-за роста продаж, увеличиваются цены. Причем не столько на сам мед, как на продукты пчеловодства – прополис, настойку восковой моли.

Учитывая, что в последние недели фиксируется существенное подорожание лимонов, можно сделать вывод, что растут цены на так называемые "антивирусные" продукты, спрос на которые в связи с коронавирусом вырос. И это несмотря на то, что, как заявляют медики, эти продукты не помогают в лечении заболевания.

Очередь в АТБ, Киев, 17 мартаФото: УНИАН

Какова ситуация с продуктовыми ценами сейчас? Принципиального подорожания, за исключением, быть может, пресловутой гречки, которая в сети стала мемом, не произошло.

Специалисты также не отмечают значительных ценовых отклонений.

"На сегодняшний день нельзя говорить о серьезном подорожании в связи с коронавирусом. Даже те товары, которые наши граждане покупают в период паники - а это классический набор: гречка, макароны, соль и туалетная бумага - тоже не подорожали", - сказал "Апострофу" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

При этом основная овощная группа даже дешевел. И впервые за длительный период времени хлеб остановился в цене.

Алексей Дорошенко также отмечает, что однозначных примеров подорожания продуктов, связанных с повышенным спросом в связи с карантином нет. Что касается гречки, то ее просто стало менше.

"Остался в основном, самый дорогой вид гречки. Соответственно, она не то, чтобы подорожала, просто других видов уже нет", - пояснил специалист.

Кроме того, дефицит того или иного товара может быть ситуативным – то есть он появляется на полках магазина уже на следующий день или через несколько суток.

Это не значит, что цены на продукты вообще не растут – есть инфляция, и в пределах показателей этой инфляции на уровне 3-4% в год цены на продукты подрастают, отметил Олег Пендзин.

Естественно, если снизится импорт некоторых продуктов, а он, кстати, уже несколько сократился, цены на них увеличатся. Также рост цен вызван девальвацией гривны.

"Но пока он незначителен – в пределах 4-5%", - говорит Алексей Дорошенко.

Всерьез и надолго

Но как будут себя "вести" цены в дальнейшем?

Если курс гривны будет снижаться, цены на импортные товары продолжат дорожать. Это, прежде всего, экзотические фрукты – апельсины, лимоны, бананы, а также рыба.

Лимоны и другие импортные продукты могут подорожатьФото: pixabay.com

"При этом, 92% продуктов на столах украинцев - отечественного происхождения", рассказал Олег Пендзин.

Вместе с тем, цены в Украине уже вполне европейские, и, если какие-то продукты по какой-то причине дорожают, начинают поступать аналогичные товары по импорту из-за рубежа. В качестве примера эксперт привел картофель, который в 2019 году из-за подорожания отечественного, завозился из Беларуси.

"Такая же ситуация была по гречке, по луку, это же касается яблок, мяса и многого другого, - сказал Пендзин. - Но, поскольку сейчас сильно дешевеет гривна, есть вероятность роста цен, потому что балансирующая цена импорта становится выше".

Разумеется, недобросовестные торговцы, пользуясь всеобщей паникой, могут накручивать цены, но власти обещают жестко наказывать за такие действия. По словам Алексея Дорошенко, в Украине создана правительственная мониторинговая группа, которая будет отслеживать подобные случаи.

Но роста цен не избежать, если эпидемия коронавируса затянется.

"Мы можем увидеть шоковый сценарий как в 2008 или 2014 годах", - считает Дорошенко.

В этом случае дорожать будет все, и, в первую очередь, все те же продукты повышенного спроса – хлеб, крупы, молочные продукты, борщевой набор, в меньшей степени мясо.

Однако дефицита продуктов, по мнению экспертов, не будет.

"Мы выращиваем больше, чем нам необходимо", - подчеркнул Алексей Дорошенко.

Ведь вся продукция на экспорт не уйдет.

"Сейчас продавать ее на внутреннем рынке выгоднее, чем за границу", - подытожил эксперт.