Транспортный хаос и очередь в крематории: как коронавирус превращает жизнь в "ад" - свежий обзор

Пандемия коронавируса, которая продолжает атаковать планету, может привести к катастрофическим последствиям, в частности, к обвалу экономики и миллионам жертв. В Украине введение карантина и жесткие запреты для общественного транспорта уже вызвало большие проблемы: разгневанные люди после стояния в километровых очередях на остановках начали перекрывать дороги. Тем временем масштабы эпидемии в Италии привели к тому, что умерших везут сжигать в соседние города. "Апостроф" рассказывает о последних событиях, связанных с распространением болезни.

Согласно последним данным, в мире уже 221 416 зараженных, 8 966 человек умерли.

Ученые утверждают, что з-за коронавируса воздух в мире стал чище. По предварительным оценкам, уровень угарного газа по сравнению с прошлым годом упал на 50%. Мировое производство снижается и с ним снижаются выбросы заводов и фабрик, авиа - и автотранспорта. Ученые предупреждают, что после окончания пандемии уровень загрязнения может снова резко взлететь.

Что происходит в Украине

На сегодня зафиксировано 16 случаев заражения. В Черновицкой области – 10 (один летальный), в Житомирской - 1 (летальный), в Киевской области – 2, в Донецкой области. – 1, в Киеве – 2.

В Минздраве заявили 19 марта, что Украина вышла на второй уровень передачи коронавирусной инфекции – внутригосударственный.

"К сожалению, мы вышли на второй уровень передачи инфекции - внутри страны", - сказал директор департамента здравоохранения Владимир Колесник.

Метод обсервации людей, которые прибыли из-за границы, уже нецелесообразен. Только самоконтроль, самоизоляция и самосознание.

Хаос в общественном транспорте. Из-за закрытия метро и запрета возить больше 10 пассажиров, с утра остановки превращаются в настоящий ад.

Полиция оказывается бессильной, когда люди начинают штурмовать салоны.

В Мариуполе подтверждено заболевание у жителя, который вернулся из Египта. Пациент проявил самосознание и не скрывал, что прибыл из Египта - это позволило его вовремя изолировать. Больной находится в удовлетворительном состоянии. Все контактные лица сейчас под наблюдением, изолированы, состояние их удовлетворительное. Признаков коронавируса у них нет.

В Киеве в настоящее время в наличии есть 62 тысяч масок. На следующей неделе завезут еще 100 тысяч. Но, в первую очередь, их раздадут медикам и полиции.

В Черновцах разворачивают пункты санитарного контроля для выборочной проверки транспортных средств, которые прибывают в город. В первую очередь проверять будут неконтролируемые пассажирские перевозки.

В Луцке полностью остановили движение общественного транспорта. Медицинским работникам и работникам критически важных предприятий проезд на работу будут организовывать за счет городского бюджета. Предприятиям, учреждениям и организациям также было рекомендовано обеспечить проезд работников в режиме специальных перевозок.

Донбасс. Боевики "ДНР" решили полностью закрыть пропуск граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на линии разграничения с 21 марта для недопущения распространения коронавируса. По словам их главаря Дениса Пушилина, таким образом у жителей оккупированных регионов, которые сейчас находятся на подконтрольной Украине территории, еще есть время вернуться домой.

Карантин в Италии и очереди в крематории

Украинка из Италии рассказала, как работает специальная система пропусков, с помощью которых можно передвигаться по улицам.

В документе указывается фамилия, имя, год и место рождения, адрес проживания и причина, по которой владелец должен выйти из дома. Пропуск заверяется в главном полицейском участке. В случае отсутствия документа нарушителей режима карантина ожидает штраф, а при повторном нарушении – тюрьма.

В городе Бергамо, на северо-востоке от Милана, городской крематорий оказался переполнен и тела погибших от эпидемии коронавируса были вынуждены везти военными грузовиками в соседние города.

Также опубликованы видео с колонной военных грузовиков.

США

Президент Дональд Трамп принял решение взять на себя чрезвычайные полномочия. Он намерен мобилизировать промышленность для борьбы с вирусом. Трамп назвал себя "президентом военного времени" и воспользовался Законом об оборонном производстве 1950 года - в годы Корейской войны он наделял президента чрезвычайными полномочиями, глава американского государства мог заставить предприятия увеличивать объемы необходимого для страны производства. При этом президент уточнил, что будет применять свои обновленные полномочия только в случае острой необходимости.

"Это – война", – заявил Трамп и сравнил борьбу с коронавирусом с мерами, которые принимались во время Второй мировой войны.

Тем временем Минфин США предлагает выдать гражданам компенсации в размере до 500 млрд долларов.

Ситуация в других странах

В России зафиксировали первую смерть.

Северная Ирландия подтвердила первую смерть от коронавируса.

В Иране медики каждые 10 минут фиксируют смерть одного человека от коронавируса. В стране зарегистрировано 17 361 случай заболевания. Общее количество погибших в стране – 1284 человека. Власти отпускают из тюрем тысячи человек, в том числе политзаключенных.

В Израиле за сутки выявили 96 случаев заражения. Общее число заразившихся достигло 529 человек.

В Китае за последние сутки выявлено 34 новых случая заражения. Из них 0 новых подтвержденных случаев в Ухане - очаге распространения болезни..