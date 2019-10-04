Украинагейт: худшее для нас начнется после выборов в США

В четверг, 3 октября бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер дал показания Конгрессу США по поводу своего участия в скандале вокруг Дональда Трампа и Джо Байдена. Напомним, что во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, Дональд Трамп якобы пытался заставить украинского коллегу инициировать расследование в отношении семьи Байдена в Украину. В свою очередь, господин Волкер, якобы консультировал украинских партнеров, как им необходимо вести себя с учетом просьб Трампа.

В частности, Волкер сообщил, что представители Украины интересовались, почему США приостановили военную помощь Украине, а также не согласовывают дату встречи Трампа с Зеленским. В свою очередь, Волкер просил украинских коллег не лезть в американскую политику. "Апостроф" попросил эксперта по вопросам внешней политики Международного центра перспективных исследований Николая Капитоненко прокомментировать развитие событий.

Пока Украина в этой истории выглядит инструментом для внутренних американских "разборок". В частности украинские политики охотно контактировали с личным адвокатом Дональда Трампа, Руди Джулиани, потому что мы слабое и зависимое государство, со слабыми институтами и большими проблемами. Наша внешняя политика выжимает из имеющихся ресурсов, несмотря на все проблемы, почти максимум, что можно. Но для политической элиты любые контакты с американцами - это способ повысить свой вес, получить дополнительную легитимизацию. В этом есть определенная "заслуга" Трампа. Он несколько изменил политическую культуру в самих Соединенных Штатах. Внимание к намекам и неформальным вещам сегодня выше, чем обычно.

Джулиани договаривался с командой Владимира Зеленского о следствии в отношении Хантера (Хантера Байдена - сына политического противника Дональда Трампа, представителя Демократической партии США Джо Байдена). Скорее всего, его переговоры были оформлены очень аккуратно, потому что Джулиани - опытный юрист и он вряд ли что-то расскажет. Никаких требований от правительства США не выдвигалось. Он общался просто как человек, близкий к президенту США Дональду Трампу.

Но я не думаю, что в этом есть какая-то трагедия, потому что это нормально для стиля Трампа. Я не вижу каких-то моментов, где мы явно потеряли достоинство. Мы выходим из ситуации, минимизируя риски. Я думаю, худшее для нас начнется не сейчас, а после выборов в США. Все те, кто обиделся и подумал, что Украина что-то неправильно сделала, будут отыгрываться на нас.

Отставка Курта Волкера - это отдельная история. Он находился на очень комфортной необременительной работе, не влиял на серьезные процессы ни в Вашингтоне, ни в Украине. Так сказать, "торговал лицом" - получал дополнительное внимание в обеих странах. Когда-то этому должен был прийти конец. Не думаю, что сейчас для Волкера наступил самый плохой вариант.

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Что касается Украины, то я не думаю, что отставка секретаря СНБО Александра Данилюка слишком сильно связана с этими событиями. Скорее, это вопрос приспособления новой команды к тем условиям, которые возникли. Еще месяца два назад было понятно, что некоторые из назначений - временные и люди будут меняться. Тогда история шла об Офисе президента, о том же Андрее Богдане. Сейчас, возможно, кто-то из министров подаст в отставку. Но опять же не из-за американской истории.

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В комитете Верховной Рады по вопросам внешней политики шума по "американской истории" меньше, чем в печати. Это больше тема для медиа, а специалисты и депутаты сформировали позицию еще на позапрошлой неделе. Она сводится к тому, что нам не стоит втягиваться в американские "разборки", не занимать чью-либо сторону и сохранить двухпартийную поддержку.