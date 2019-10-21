Купили газ, а он подешевел: что не так с акцией "Нафтогаза" для украинцев

Более 55 тысяч украинских семей воспользовались предложением НАК "Нафтогаз Украины" и купили газ на зиму по "летним" ценам, перестраховавшись от роста стоимости голубого топлива во время предстоящего отопительного сезона. "Апостроф" выяснил, насколько успешным оказался пилотный проект энергокомпании, и можно ли говорить о том, что, заплатив наперед за газ, граждане оказались в выигрыше.

Специальным предложением НАК "Нафтогаз Украины" купить газ по предоплате по "летним" ценам воспользовались более 55 тысяч украинских домохозяйств. Об этом "Апострофу" сообщили в департаменте по коммуникациям холдинга.

Акция "Нафтогаза" действовала в течение месяца – с конца августа по конец сентября. Бытовые потребители могли сделать "газовый запас" - до 25 тысяч кубов на одну семью – по фиксированным ценам с тем, чтобы затем использовать его во время отопительного сезона, когда стоимость топлива, по идее, должна будет вырасти.

Как написал на своей странице в Facebook глава НАК Андрей Коболев, выкупленный украинцами объем за время действия спецпредложения составил более 67 миллионов кубометров газа.

"Нафтогаз" доволен такими результатами. Компания выступает за создание свободного рынка газа, неотъемлемой составляющей которого является доступ потребителей к выгодным и удобным предложениям", - говорится в сообщении холдинга.

Лучше меньше, да лучше

55 тысяч семей – много это, или мало? Население Украины составляет более 40 миллионов человек (таковы данные Госстата, более точная информация ожидается после проведения всеукраинской переписи населения, которая запланирована на конец 2020 года). Понятно, что далеко не все жители страны пользуются газом. Сократим их число – для удобства - до 30 миллионов. По очень приблизительным расчетам получаем 10 миллионов домохозяйств (в среднем по три человека на одно домохозяйство). Спецпредложение "Нафтогаза" по понятным причинам – цены ведь рыночные – не распространялось на семьи, получающие субсидии. Таких в стране на время отопительного сезона ожидается до 4 миллионов. Таким образом, опять-таки, очень приблизительно, в Украине наличествует более 5 миллионов семей, которые теоретически могли воспользоваться предложением купить газ "по дешевке" - но не воспользовались. Получается, что низкими ценами соблазнилась лишь каждая сотая украинская семья.

При этом в среднем на одно домохозяйство пришлось чуть более 1,2 тысячи кубов "льготного" газа. Понятно, что некоторые семьи купили газа больше, но, очевидно, мало кто (если вообще кто-то) дотянул до лимита в 25 тысяч кубометров.

Безусловно, количество потребителей, решивших сделать "газовый запас" на зиму, совсем невелико, считают опрошенные "Апострофом" эксперты.

"Результат скромный, особенно на фоне общего потребления, - сказал изданию президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар. - Но, наверное, на большее и не стоило рассчитывать". Он отметил, что пока что у населения велико недоверие к государственным структурам в целом и к "Нафтогазу" в частности.

Пока что у населения велико недоверие к государственным структурам в целом и к "Нафтогазу" в частности Фото: unian

"Думаю, что 55 тысяч – это небольшой процент, - соглашается эксперт программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокип. - Возможно, люди были не в достаточной степени проинформированы (о такой акции "Нафтогаза"), или поверили, что Зеленский снизит тарифы".

Да и выкупленный в рамках этого спецпредложения объем в 67 миллионов кубометров также очень невелик.

Для понимания: в 2018 году общее потребление газа населением - в течение всего года, а не только в отопительный сезон - составило 10,6 миллиарда кубометров (данные "Нафтогаза").

Не останавливаться на достигнутом

В разговоре с "Апострофом" Андриан Прокип отметил, что предложение "Нафтогаза" могло быть интересным лишь тем семьям, которые используют газ не только для приготовления пищи, но и для нагревания воды и/или отопления. При этом сама по себе идея - безусловно правильная.

Михаил Гончар обратил внимание на то, что это лишь пилотный проект, и в будущем, если "Нафтогаз", конечно же, не откажется от подобных экспериментов, такие предложения будут пользоваться спросом: "Весной будет видно, как сэкономили на фоне зимних цен те, кто купил газ по "летней" цене".

Судя по всему, энергохолдинг планирует продолжить начатое. По словам Андрея Коболева, предоплата за газ по фиксированным "летним" ценам – это только первый шаг: "Когда откроется рынок, поставщики смогут предлагать оплату газа равномерными частями в течение года, плюс бонусы за эффективное потребление, пакетные услуги газ+электрика, энергия+энергоаудит+энергоэффективность".

Время покажет

Глава "Нафтогаза" не преминул отметить преимущества рынка газа для потребителей: "Газ - такой же товар, как и мобильная связь, доступ к интернету, или банковское обслуживание. Конкуренция принесет потребителям больше пользы, чем ручное государственное регулирование".

Отметим, что предложение НАК основывалось именно на том, что с 1 января 2020 года цены на газ в Украине должны стать рыночными, и в отопительный период они, в соответствии с рыночной конъюнктурой, вырастут.

Но пока тарифы регулируются государством, и в октябре они снизились на 4,9% по сравнению с сентябрем. "Октябрьская регулируемая цена газа (4272,76 гривны за 1 тысячу кубометров) оказалась более низкой, чем цена на условиях предложения "Газовый запас" (4874,42 гривны за 1 тысячу кубометров)", - вынуждены констатировать в "Нафтогазе".

Но что будет дальше, сказать сложно: как было отмечено выше, цены на наз считают не по осени, а по весне.