Бюджетные "термиты" под покровительством ГФС

Продолжаем писать о бюджетных "дырах" в столичной фискальной службе. Аналитик "Института мониторинга рынка инфраструктуры" уже описывал схему возврата фиктивного НДС начальника Главного управления ГФС города Киева под руководством Людмилы Демченко. Продолжим знакомство с другими схемами ГФС города Киев. По инсайдерской информации неравнодушных коллег Людмилы Демченко, она покрывает и получает 2,5% с оборота ниже описанного сделку.

Налоговый кредит по НДС всегда был объектом пристального внимания со стороны налоговиков, так как это влияет на объем налога уплаченного в бюджет. Однако в киевском офисе фискальной службы работу некоторых компаний по занижению НДС не хотят замечать. В предыдущем материале, я описывал, как Людмила Демченко имеет свой "философский камень" - схему по преобразованию пива, газированной воды, сигарет и даже одежды на "семена подсолнечника".

В данном материале поговорим о схеме ООО "Газпроминвест ЛТД", которое в течение 2016-2018 годов находилось на налоговом учете в городе Киеве, и в результате своей незаконной деятельности не оплатила в бюджет сумму 1 445 261 400 гривен.

Компания "Газпроминвест ЛТД" осуществляла реализацию налогового кредита по НДС, сформированного фиктивными предприятиями, не имеющими на своем балансе ничего. Основным поставщиком налогового кредита по НДС для "Газпроминвест ЛТД" были ниже перечисленные компании.

Предприятие Приват Контур совершило реализацию фиктивного налогового кредита на "Газпроминвест ЛТД" в сумме 583 647 600 гривен. Интересно, что в мае 2018 владельцем компании Приват Контур был Бражников Андрей Владимирович, который в настоящее время является владельцем компании "Газпроминвест ЛТД". То есть фактически налоговый кредит перекидывалы с одной компании на другую, с своей же орбиты. Аналитическая система Youcontrol данные компании относит к группе семьи Белашова. Сестра жены Сергея Белашова - Евгения Федорович владеет 75% скандально известной компании "Скела Терциум", на сделках которой неплохо срубил деньжат беглый депутат Александр Онищенко.

Бражников Андрей с 12 февраля по 24 мая 2018 был среди владельцев ООО "Приват Контур"

После чего Приват Контур осуществляло приобретение такого товара, как скретч карты пополнения счета, аренда помещений, конфеты, печенье, газовый конденсат (горючее). Поставщиками "фиктивных" товаров выступают так называемые "предприятия скрутки":

ООО "КАЛИПСО" (Ровно) занимается торговлей скретч карт, и никакого отношения к Природного газа не мало.

ООО "Дитрейд" (Харьков) занимается торговлей продуктами питания и напитками, и никакого отношения к Природного газа не мало.

ООО "СП" ИНТЕРГАЗ "(г.Киев) занимается торговлей топливом и никакого отношения к Природного газа не мало.

ООО "УК" УКРСТРОЙСЕРВИС "(г.Киев) осуществляет приобретение такого товара как покрывала, канцелярия в ассортименте, курятина, а реализует" Природный газ ". Никакого отношения к добыче газа нет.

ООО "БРИКФОРТ" (г.Киев) осуществляет приобретение Сигарет в ассортименте, а реализует "Природный газ". Никакого отношения к добыче газа нет.

Предприятие Аклорд (Киев) осуществляло приобретение скретч карточек пополнения Водафон у предприятий КОЛИПСО (Ровно), ИМПОРТ СИСТЕМЫ (Ровно), Сорен (Ровно), а реализовывал "Природный газ" на ГАЗПРОМИНВЕСТ ЛТД на сумму 279 450 000 гривен. Никакого отношения к добыче газа нет.

Предприятие Фортинс (Киев) осуществляло приобретение Скретч карточек пополнения Водафон у предприятий КОЛИПСО (Ровно), ВЕНТЕС ЛТД (Ровно), ТГ ЮКРАЙНА (Киев), а реализовывал "Природный газ" на ГАЗПРОМИНВЕСТ ЛТД на сумму 250 414 800 гривен. Никакого отношения к добыче газа нет.

Предприятие Гранвей (Киев) осуществляло приобретение Скретч карточек пополнения Водафон и газового конденсата (полного) у предприятий КОЛИПСО (Ровно), АРГОН-2015 (Киев), Сорен (Ровно), а реализовывал «Природный газ» на ГАЗПРОМИНВЕСТ ЛТД на сумму 241 479 000 гривен. Никакого отношения к добыче газа нет.

Предприятие К.А.Р.Е. Трейд (Киев) Осуществляло приобретение газового конденсата (полного) у предприятия СП ИНТЕРГАЗ (Киев), а реализовывал "Природный газ" на ГАЗПРОМИНВЕСТ ЛТД на сумму 90270000 гривен. Никакого отношения к добыче газа нет.

Схема уклонения от уплаты НДС при 2016 - 2018 год компанией Газпроминвест ЛТД

Таким образом предприятие ООО "Газпроминвест ЛТД" нанесло ущерб государственному бюджету на сумму 1 445 261 400 грн. Данную схему покрывают чиновники столичного отделения фискальной службы. Это не единственный случай схемы по оптимизации налогов, которые покрывают столичные фискалы. Вообще против начальника председателя ДФС города Киева Людмилы Демченко столичной прокуратурой расследуется уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 212 УК Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Уклонение от уплаты налогов".

Раньше я описывал о махинациях с фиктивным завышением НДС, для получения компенсаций из государственного бюджета компаниям мужа Людмилы Демченко.

Если новая власть готова к реальным реформам и изменениям, то такие чиновники как Людмила Демченко не должны занимать руководящие должности в государстве, а должны отвечать за свои действия по закону.