Водитель для копа: в прокат выходит новая комедия со звездой "Стражей Галактики"

11 июля на экранах появится драйвовая новинка от студии 20TH Century Fox. В комедийном боевике снялся один из актеров знаменитых фильмов Marvel.

В картине "Водитель для копа" скромный водитель такси "Убер" по имени Стью, которого сыграл актер Кумейл Нанджиани, подбирает необычного пассажира. Мужчина оказывается копом, преследующим жестокого убийцу. Роль этого полицейского досталась звезде "Стражей галактики" Дэйву Батисте, известному по образу Дракса Разрушителя. С этого момента Стью ждут головокружительные испытания, во время которых он отчаянно пытается не потерять разум, сохранить собственную жизнь и 5-звездочный рейтинг.

Ранее скандальный сериал "Сваты", вышедший на "1+1" впервые после отмены запрета на показ, побил по просмотрам рейтинги нашумевшего сериала "Чернобыль". В сети успехи канала назвали лучшей характеристикой украинцев. О новом рекорде "плюсов" сообщает "Телекритика". Как пишет издание, "черный пиар" пошел сериалу "95 Квартала" на пользу. 6 сезон "Сватов" стал самым громким событием прошлой недели на украинском ТВ.

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