RU  UA

Лайм

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

В украинских кинотеатрах покажут пикантную комедию "Французский жиголо"

Старт фильма - 25 июля

среда, 24 июля 2019, 12:23
читати статтю українською

В четверг, 25 июля, в украинский прокат выходит комедия режиссера Оливье Барру "Французский жиголо". Картина является ремейком американского комедийного фильма 2017 года режиссера Кена Марино "Как быть латинским любовником".

О фильме

Встречайте мужчину мечты! Он знает секреты обольщения и вовсю этим пользуется, чтобы жить в свое удовольствие. Возможно, опытный мачо уже немного растерял обаяние, но отказываться от роскошной жизни не входит в его планы. Применяя весь свой арсенал, он вновь готов вернуться в игру.

Съемки комедии проходили на Лазурном берегу в таких городах Франции, как Ницца, Канны, Грасс и Валлорис.

Главного героя Алекса сыграл Кад Мерад. В картине также снялись Энн Шаррье и Леопольд Моати.

Режиссер Оливье Бару является одним из самых успешных комедиографов современной Франции – его предыдущая картина собрала в кинотеатрах Франции более 5 миллионов зрителей.

Трейлер комедии "Французский жиголо"

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Самый быстрый пианист планеты сыграет эксклюзивный концерт в столице

Легенда Эдит: финалистка шоу "Голос страны" споет песни Эдит Пиаф

Тарас Чубай и группа "Плач Єремії" сыграют концерт в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: