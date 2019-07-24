В украинских кинотеатрах покажут пикантную комедию "Французский жиголо"

В четверг, 25 июля, в украинский прокат выходит комедия режиссера Оливье Барру "Французский жиголо". Картина является ремейком американского комедийного фильма 2017 года режиссера Кена Марино "Как быть латинским любовником".

О фильме

Встречайте мужчину мечты! Он знает секреты обольщения и вовсю этим пользуется, чтобы жить в свое удовольствие. Возможно, опытный мачо уже немного растерял обаяние, но отказываться от роскошной жизни не входит в его планы. Применяя весь свой арсенал, он вновь готов вернуться в игру.

Съемки комедии проходили на Лазурном берегу в таких городах Франции, как Ницца, Канны, Грасс и Валлорис.

Главного героя Алекса сыграл Кад Мерад. В картине также снялись Энн Шаррье и Леопольд Моати.

Режиссер Оливье Бару является одним из самых успешных комедиографов современной Франции – его предыдущая картина собрала в кинотеатрах Франции более 5 миллионов зрителей.

Трейлер комедии "Французский жиголо"



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