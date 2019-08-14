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В Украине впервые состоится премьера музыкальной комедии "Весна для Гитлера"

Антрепризный театр Александра Меламуда готовит премьеру спектакля "Весна для Гитлера"

среда, 14 августа 2019, 10:16
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21 сентября в 19:00 в Октябрьском дворце состоится премьера музыкальной комедии антрепризного театра Александра Меламуда "Весна для Гитлера".

Это спектакль по мотивам одного из самых популярных американских мюзиклов "Продюсеры". История разворачивается вокруг разорившегося продюсера. Потерпев немало неудач, он решает запланировать свое фиаско.

Вместе со своим партнером продюсер привлекает инвесторов для заведомо провального спектакля. Что из всего этого вышло, вы узнаете, побывав на фееричном комедийном мюзикле "Весна для Гитлера".

Звездный актерский состав: Алексей Вертинский, Александр Меламуд, Остап Ступка, Мирослава Филиппович, Ксения Вертинская. Режиссер: Семен Горов. Музыкальное сопровождение: бэнд под управлением Андрея Соловьева.

Билеты тут:

https://concert.ua/ru/event/vesna-dlia-gitlera

https://parter.ua/vesna-dlia-hitlera

https://kontramarka.ua/ru/event/vesna-dla-gitlera-56111-86590.html

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