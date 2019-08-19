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В Октябрьском дворце покажут спектакль "Дракон" Александра Меламуда

6 октября антрепризный Театр Александра Меламуда возвращается на сцену со скандальной постановкой

понедельник, 19 августа 2019, 09:37
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6 октября в 19:00 антрепризный Театр Александра Меламуда возвращается на сцену со скандальной постановкой "Дракон" по мотивам одноименной пьесы Евгения Шварца, которую зритель высоко оценил в прошлом сезоне.

Это история о темной стороне человека, чудовище - драконе, - который живёт в каждом из нас. "Дракон" - философская, трогательная сказка для взрослых, которая заставляет задуматься о природе добра и зла, о природе самого человека.

Возможно ли убить в себе дракона? Достаточно ли этого для того, чтобы зла в этом мире стало меньше?

Это не стандартный спектакль, к которому привыкли зрители театров. Это настоящее шоу с яркими декорациями и костюмами, живой музыкой и, конечно, непревзойденной игрой звездного актерского состава. Продюсер постановки, автор музыкальных тем и текстов - сам эпатажный киевский бизнесмен Александр Меламуд.

В ролях: Владимир Горянский, Александр Меламуд, Андрей Джеджула, Дмитрий Ступка, Алексей Суханов, Мирослава Филиппович, Светлана Косолапова, Максим Максимюк, Владимир Захарченко. Режиссёром пьесы выступил Народный артист Украины Владимир Горянский.

Спектакль пройдет 6 октября в 19:00 в Октябрьском дворце.

Билеты тут:

https://parter.ua/ru/drakon-stupka-horianskyi

https://concert.ua/ru/event/drakon

https://kontramarka.ua/ru/event/drakon-55753-85524.html

https://kiev.karabas.com/ua/drakon-8

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